Қырғызстанда 4,9 балдық жер сілкінісі болды
1 қазанда Астана уақыты бойынша сағат 13:17-де (Гринвич уақытымен сағат 8:17) Қырғызстанда жер сілкінісі тіркелген. Бұл туралы Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты Қазақстан деректер орталығының жедел деректері мәлім етті.
Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік бойынша 41,51 градус, шығыс бойлық бойынша 73,14 градус.
Магнитудасы mb = 4,9. Энергетикалық класы K = 11,2.
Айта кетейік, бұған дейін Әзербайжан сейсмологтары 30 қыркүйекте Каспий теңізінде магнитудасы 3,3 болатын жер сілкінісін тіркеді.
Сондай-ақ, Үнді-Тынық мұхиты аймағында орналасқан Францияның Жаңа Каледония құрамына кіретін Луайоте аралдарының маңында да жер сілкінді. Жерасты дүмпулерінің магнитудасы 6,6-ға жетті.
Түркияның оңтүстігіндегі Адана провинциясында таңертең магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды. Бұл туралы Түркияның Milliyet агенттігі хабарлады.
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