Жаңа Каледония жағалауында жер сілкінді

Зардап шеккендер мен материалдық шығын туралы әзірге ақпарат түскен жоқ.

26 Қыркүйек 2026, 19:48
АВТОР
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istockphoto.com 26 Қыркүйек 2026, 19:48
26 Қыркүйек 2026, 19:48
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Фото: istockphoto.com

Жер сілкінісі Үнді-Тынық мұхиты аймағында орналасқан Францияның Жаңа Каледония құрамына кіретін Луайоте аралдарының маңында болды. Жерасты дүмпулерінің магнитудасы 6,6-ға жетті.

АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Луайоте аралдарындағы Тадин ауданынан 80 шақырым солтүстік-шығыста орналасқан.

Жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте болған.

Зардап шеккендер мен материалдық шығын туралы әзірге ақпарат түскен жоқ.

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