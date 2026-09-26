Жаңа Каледония жағалауында жер сілкінді
Зардап шеккендер мен материалдық шығын туралы әзірге ақпарат түскен жоқ.
26 Қыркүйек 2026, 19:48
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26 Қыркүйек 2026, 19:4826 Қыркүйек 2026, 19:48
118Фото: istockphoto.com
Жер сілкінісі Үнді-Тынық мұхиты аймағында орналасқан Францияның Жаңа Каледония құрамына кіретін Луайоте аралдарының маңында болды. Жерасты дүмпулерінің магнитудасы 6,6-ға жетті.
АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Луайоте аралдарындағы Тадин ауданынан 80 шақырым солтүстік-шығыста орналасқан.
Жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте болған.
Зардап шеккендер мен материалдық шығын туралы әзірге ақпарат түскен жоқ.
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