Құрбан айт: Қазақстан бойынша айт намазының уақыты белгіленді
Бірқатар өңірде айт намазы 06:30-да басталады.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2026 жылғы Құрбан айт намазының уақытын жариялады.
Muftyat.kz сайтында жарияланған кестеге сәйкес, елдің басым бөлігінде айт намазы таңғы сағат 06:00-де басталады. Кейбір өңірлерде намаз 06:30-ға белгіленген.
Алматы мен Астанада айт намазы сағат 06:00-де оқылады
ҚМДБ мәліметінше, Астана, Алматы және Шымкент қалаларында Құрбан айт намазы таңғы 06:00-де басталады.
Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында да намаз осы уақытта оқылады.
Бірқатар өңірде айт намазы 06:30-да басталады
Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау облыстарында Құрбан айт намазы 06:30-ға жоспарланған.
Құрбан айт – мұсылмандардың басты мерекелерінің бірі
Құрбан айт исламдағы ең маңызды мерекелердің бірі саналады. Бұл күні мұсылмандар айт намазын оқып, құрбан шалып, мұқтаж жандарға көмек көрсетеді.
Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек келіп, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді.
Мамыр айында қазақстандықтарды тағы бір қосымша демалыс күні күтіп тұрғанын еске саламыз. Себебі 27 мамыр Құрбан айт мерекесінің алғашқы күніне сәйкес келеді.
Бұған дейін ҚМДБ құрбан шалудың ережелерін ескерткен еді.
