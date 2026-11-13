Басшысы ұсталған ҚТЖ штаттық режимде жұмыс істеп тұр
«Қазақстан темір жолы» баспасөз қызметі пойыздар қозғалысы толық көлемде қамтамасыз етіліп, компания штаттық режимде жұмыс істеп жатқанын хабарлады.
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы басқарма төрағасы ұсталғаннан кейін де жұмысын штаттық режимде жалғастырып жатыр. Бұл туралы компанияның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Компанияның хабарлауынша, тасымалдау процесі үздіксіз жүзеге асырылып, жолаушылар мен жүк пойыздарының қозғалысы толық көлемде қамтамасыз етілуде.
Қозғалыс қауіпсіздігі және тасымалдау кестесінің орындалуы үнемі бақылауда. Компанияның жолаушылар мен клиенттер алдындағы барлық міндеттемелері толық көлемде орындалады, – делінген ҚТЖ хабарламасында.
Еске салайық, 2026 жылғы 11 қарашада Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов пен «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Елжас Отыншиевті ұстады. Олармен бірге сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деген күдікке ілінген өзге де адамдар ұсталған. Бұл туралы ҰҚК баспасөз қызметі хабарлады.
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