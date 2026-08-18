Қостанай облысында 71 жастағы әйел төртінші қабаттан құлап, қаза тапты
Аталған факті бойынша қылмыстық іс тіркелді.
18 Тамыз 2026, 21:56
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18 Тамыз 2026, 21:5618 Тамыз 2026, 21:56
203Фото: BAQ.KZ архивІ / Артем Чурсинов
Қостанай облысының Лисаковск қаласында қайғылы жағдай болды. Көпқабатты үйдің төртінші қабатындағы терезеден құлаған 71 жастағы әйел қайтыс болды.
Қайғылы оқиға 16 тамызда қаланың 4-шағын ауданында болған. Әйелдің қаза болғанын Қостанай облысының полиция департаменті растады.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс тіркелді.
Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр және бақылауда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне сай өзге ақпарат жария етілмейді, – деді полиция өкілдері.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада 22 жастағы бойжеткен көпқабатты үйден құлап, қаза тапқанын хабарлаған едік.
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