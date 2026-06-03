Қазақстанның басым бөлігінде күн күркіреп, жаңбыр жауады

Синоптиктер күн күркіреп, жаңбыр жауады деп болжайды.

Бүгiн 2026, 20:21
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 20:21
Бүгiн 2026, 20:21
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Белсенді әрі терең циклон ел аумағының басым бөлігіне ықпал етуін жалғастыруда. Жақын күндері күн күркіреп, жаңбыр жауады, жел күшейеді, сондай-ақ бұршақ жауып, дауыл тұруы мүмкін.

«Қазгидромет» РМК нақтылағандай, 4 маусымда елдің батыс аймақтарында, 4-5 маусымда солтүстік-батысы мен солтүстігінде, ал 6 маусымда республиканың оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр жауады деп болжануда.

Тек Қазақстанның шығысы мен оңтүстігінде ауа райы негізінен жауын-шашынсыз болады, – деп атап өтті синоптиктер.

Сонымен қатар, күндіз елдің батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде ауа температурасы +22...+30 °С-қа дейін көтеріледі. Солтүстік-шығысы мен шығысында аптап ыстық сақталып, температура +30...+37 °С-қа дейін жоғарылайды, ал республиканың оңтүстік-шығысында ыстықтың беті қайтып, +25...+33 °С-қа дейін төмендейді деп күтілуде.

Еске салайық, бұған дейін «Қазгидромет» маусым айына арналған ауа райы болжамын жариялады

Сондай-ақ, Үкімет отырысында Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстанда жаз ыстық болатынын айтты

2026 жылғы маусымда Қазақстанның қай өңірлерінде құрғақшылық болатыны да хабарланды

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