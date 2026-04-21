Қазақстандықтарға тіс имплантын салдыру қаншаға түседі?
Қазақстанда тіс имплантациясы қымбаттап жатыр. Бағалар мен статистика қарастырайық.
Қазақстанда тіс импланттарын орнату барған сайын қымбат қызметке айналуда. Емдеу айтарлықтай шығындар мен уақытты талап ететіндіктен, оның құнын қазірдің өзінде ірі ұзақмерзімді инвестициялармен салыстыруға болады.
Fingramota мәліметтері бойынша, нақты прайс-парақтарды алу әрдайым оңай бола бермейді. Кейбір стоматологиялық клиникалар оларды тек жеке сұраныс бойынша ұсынады.
Сонымен қатар, Алматы мен Астанада ақпарат қолжетімдірек. Cондай-ақ клиникалар арасындағы бәсекелестік жоғары, бұл таңдаудың кеңдігін және әртүрлі баға санаттарын қалыптастырады. Бірдей қызметтердің құны клиниканың деңгейіне, дәрігерлердің біліктілігіне, қолданылатын әдістер мен материалдарға байланысты айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Мысалы, Оңтүстік Кореядан келген импланттар Швейцария аналогтарынан қымбатырақ болуы мүмкін.
Емдеу құны қанша?
Ең қолжетімді нұсқа - металлокерамикалық коронкалар, олардың біреуі 46 мыңнан 180 мың теңгеге дейін тұрады. Цирконий коронкалары қымбатырақ - 95 мыңнан 220 мың теңгеге дейін.
Ең қымбат процедуралардың бірі - All-on-4 имплантация жүйесі. Ол төрт импланттың көмегімен бір жақ сүйегіндегі бүкіл тіс қатарын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Мұндай емдеудің құны 790 мыңнан 2,5 млн теңгеге дейін жетеді. Егер екі жақты да қалпына келтіру қажет болса, баға 1,6–5 млн теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Бұл процедураның күрделілігіне, заманауи жабдықтарды қолдануға және бірнеше маманның жұмысына байланысты.
Несие ме, әлде жинақ па?
Құны жоғары болғандықтан, көптеген клиника бөліп төлеуді немесе банктік несие рәсімдеуді ұсынады.
Егер пациент өз бетінше ақша жинайтын болса, орташа жалақысы бар адамға (шамамен 442 мың теңге) екі жақтың емін төлеу үшін 4 айдан 12 айға дейін уақыт қажет болады. Модальді жалақы (ең көп таралған - 116,1 мың теңге) кезінде жинақтау мерзімі 14-43 айға дейін ұзарады.
Айта кету керек, бүкіл жалақыны тек емделуге жұмсау мүмкін емес, сондықтан бұл есептеулер тек салыстыру үшін келтірілген.
Қазақстандықтардың шығыны өсіп жатыр
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, халықтың стоматологиялық қызметтерге жұмсайтын шығыны артып келеді. Орта есеппен бір үй шаруашылығы тоқсанына стоматологияға шамамен 8,3 мың теңге жұмсаған - бұл өткен жылмен салыстырғанда 30,9%-ға көп.
Сондай-ақ, денсаулық сақтауға жұмсалатын жалпы шығындардағы стоматологиялық шығыстардың үлесі 2025 жылдың жазында 27,9%-ға дейін өсті.
Бағаның өсуі жалғасуда
2026 жылдың басынан бастап имплант орнату қызметтері орта есеппен 10,3%-ға қымбаттады. Кейбір өңірлерде өсім айтарлықтай жоғары болды. Мысалы, Алматы облысында 28,3%-ға дейін, ал Ақтөбе облысында 1%-дан аз.
Басқа стоматологиялық қызметтер де қымбаттады:
Тіс жегісін (кариес) емдеу - 17,7%-ға;
Тіс жұлу - 14,7%-ға;
Протездеу - 13%-ға;
Кәсіби тазарту - 11,5%-ға.
Статистика бойынша, елімізде ақылы стоматологиялық қызметтердің көлемі артып келеді. Өткен жылы ол 224,7 млрд теңгені құрады. Бұл бір жыл бұрынғыдан 27,2%-ға артық және 2023 жылмен салыстырғанда екі есе көп.
Сарапшылар бағаның өсуі мен халық шығындарының артуы қазақстандықтардың, емдеудің қымбаттығына қарамастан, тіс саулығына қомақты қаражат салуға мәжбүр екенін растайтынын атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін 15 сәуірден бастап зейнетақы жинағындағы ақшаны тіс емдеуге қайтадан пайдалануға бола ма деген сауалдың жауабын іздеп көрдік.
Тағы оқи отырыңыздар:
Damumed-ке жалған дерек енгізген стоматология директоры үйқамаққа алынды
Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды
Түркістанда стоматология тұтынушыға 1 миллион теңгесін қайтарып берді
Ең оқылған:
- Әлемде: Ормуз бұғазындағы шиеленіс, супер-роботтар, ядролық қаруды талқылаған Анталия форумы
- Қазақстан күнтізбесінде жаңа мереке пайда болады
- АҚШ-тың Луизиана штатында жаппай атыс болып, 8 бала қаза тапты
- АҚШ Ормуз бұғазын миналардан тазарту үшін дрондарды қолданбақ
- Қазақстанда отбасын не бұзады? Сарапшы ажырасудың негізгі себептерін атады