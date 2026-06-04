Бибісара Асаубаева Norway Chess-2026 турнирінің чемпионы атанды
Жарыс аяқталуына бір тур қалғанда турнир жеңімпазы болды.
Кеше 2026, 22:54
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Кеше 2026, 22:54Кеше 2026, 22:54
159Фото: instagram.com/bibisarachess
Бибісара Асаубаева Norway Chess-2026 турнирінің чемпионы атанды.
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева 2026 жылғы Norway Chess турнирінің чемпионы әйелдер арасындағы чемпионы атанды.
Ол Ослодағы супертурнирдің 9-турында Анна Музычукпен тең түсіп, жарыс аяқталуына бір тур қалғанда турнир жеңімпазы болды.
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