Бибісара Асаубаева Norway Chess-2026 турнирінің чемпионы атанды

Жарыс аяқталуына бір тур қалғанда турнир жеңімпазы болды.

Кеше 2026, 22:54
АВТОР
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instagram.com/bibisarachess Кеше 2026, 22:54
Кеше 2026, 22:54
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Фото: instagram.com/bibisarachess

 

Бибісара Асаубаева Norway Chess-2026 турнирінің чемпионы атанды.

Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева 2026 жылғы Norway Chess турнирінің чемпионы әйелдер арасындағы чемпионы атанды. 

Ол Ослодағы супертурнирдің 9-турында Анна Музычукпен тең түсіп, жарыс аяқталуына бір тур қалғанда турнир жеңімпазы болды.

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