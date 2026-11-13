Қазақстандықтар несие алуды азайтты: Қай кредит түрі күрт төмендеді?
Қазақстанда тұтынушылық кредит беру көлемі 7 пайызға төмендеді
Қазақстанда 2026 жылдың үшінші тоқсанында халыққа 5 трлн теңгенің кредиті берілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,4 пайызға аз. Бұл туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі BAQ.KZ редакциясының ресми сауалына берген жауабында мәлімдеді.
Агенттік мәліметінше, халықты кредиттеудің негізгі сегменттерінде әртүрлі өзгеріс байқалады. Атап айтқанда, ипотекалық кредит беру көлемі өскенімен, тұтынушылық кредиттер мен автокредиттер бойынша төмендеу тіркелген.
Ипотекалық кредит беру көлемі 5,7 пайызға өсті
2026 жылдың үшінші тоқсанында берілген ипотекалық қарыздар көлемі 757 млрд теңгені құрады. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,7 пайызға жоғары.
Осылайша, халықты кредиттеудің негізгі бағыттары арасында ипотекалық кредиттеу сегментінде өсім байқалды.
Тұтынушылық кредит беру көлемі 7 пайызға азайды
Ал тұтынушылық кредиттеу сегментінде керісінше төмендеу тіркелді. Биылғы үшінші тоқсанның қорытындысы бойынша халыққа берілген тұтынушылық кредиттердің көлемі 4,1 трлн теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7 пайызға аз.
Тұтынушылық кредиттер құрылымында ең көп төмендеу автокредиттеу сегментінде байқалды.
2026 жылдың үшінші тоқсанында берілген автокредиттер көлемі 515 млрд теңгеге жетті. Бұл 2025 жылдың осы кезеңіндегі көрсеткіштен 20 пайызға төмен.
Кепілсіз кредиттер беру де қысқарды
Агенттік мәліметіне сәйкес, кепілсіз тұтынушылық кредиттер беру көлемі 4,8 пайызға төмендеген. Атап айтқанда, өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 3,6 трлн теңгеден биыл 3,4 трлн теңгеге дейін азайған.
Кепілді тұтынушылық кредиттер көлемі де қысқарды. Бұл сегменттегі көрсеткіш 3,8 пайызға, яғни 173 млрд теңгеден 167 млрд теңгеге дейін төмендеді.
Осылайша, 2026 жылдың үшінші тоқсанында халыққа берілген кредиттердің жалпы көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,4 пайызға азайған. Ипотекалық кредиттеу өсім көрсеткенімен, тұтынушылық кредиттер мен автокредиттер сегментінде төмендеу байқалады.
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