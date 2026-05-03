Қазақстандық жылқы еті Жапония нарығына шығуы мүмкін
Қазақстандық компаниялар жапон импорттаушылары мен дистрибьюторларының қатысуымен өткен келіссөздер мен дегустациялардан кейін Жапонияға жылқы етін жеткізуді бастауды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ "NewTimes.kz" агенттігіне сілтеме жасап.
Қазақстандық жылқы еті өндірушілері Жапония нарығына шығу мүмкіндігін қарастыруда. Бұл туралы "Turan" Қазақстан мал өсірушілер қауымдастығы басқарма төрағасы Жәнібек Кенжебаев мәлімдеді.
Оның айтуынша, маусым айының соңында қазақстандық делегация жапондық Mitsui корпорациясымен бірлесіп Кумамото қаласына баруды жоспарлап отыр. Онда қазақстандық жылқы етінің дегустациясы өтеді.
Іс-шараға ірі жапон дистрибьюторлары, импорттаушылар және салалық қауымдастық өкілдері қатысады деп күтілуде. Олар Қазақстаннан жеткізілетін ет өнімдерінің сапасымен таныса алады.
Жәнібек Кенжебаев жапон тарапы қазақстандық делегацияны қабылдауға және отандық еттің, әсіресе жылқы етінің сапасын зерттеуге дайын екенін атап өтті.
Делегация құрамына жылқы еті өндірушілері, салалық қауымдастық өкілдері, ет өңдеу кәсіпорындары, бордақылау алаңдары мен репродукторлық шаруашылықтар кіреді.
Сапарды ұйымдастырумен QazTrade және Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігі айналысып жатыр.
Қауымдастық басшысының айтуынша, бұған дейін Жапония өкілдері Қазақстанға келіп, шикі жылқы етінің дегустациясына қатысқан. Сол кезде, Кенжебаевтың сөзінше, өнім жапон мамандары тарапынан жоғары бағаланған.
Менің ойымша, алдағы бір-екі жыл ішінде біз бұл нарықты Қазақстан үшін аша аламыз, – деп қосты ол.
