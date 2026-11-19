Қазақстандық жүн мен мұнай жабдықтары: Ақтөбеде өндіріс қарқын алып келеді
Ақтөбеде миллиардтаған теңге инвестиция тартқан екі кәсіпорын өндірісін кеңейтуде. Олардың бірі қой жүнін терең өңдеп, қандай өнім шығарады?
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Ақтөбе облысында Қазақстандық мұнай жабдықтары зауыты мен жүнді терең өңдейтін KazFeltec кәсіпорнын мысал ете отырып, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңдеу өнеркәсібін дамыту жөніндегі тапсырмаларының орындалу барысымен танысты.
Отандық өндірісті кеңейтуге, қосылған құны жоғары өнім үлесін арттыруға назар аударылды.
Ақтөбе облысына инвестиция тарту көлемі артты
Өңірдегі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру туралы Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Абзал Әбдікәрімов баяндады. 10 айда негізгі капиталға салынған инвестициялар 1 трлн теңгеден асып, 8,2%-ға өсті. Тікелей шетелдік инвестициялар екі есеге – $357,2 млн-ға дейін өсті. Өңірде энергетика, машина жасау, тамақ өнеркәсібі және тағы да басқа салалардағы жобалар жүзеге асырылуда. Сондай-ақ 400 млрд теңге инвестиция тартуға және 1,5 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін арнайы экономикалық аймақ құру пысықталуда.
Мұнай жабдықтары зауыты өндірісін кеңейтеді
Ақтөбе қаласында Премьер-министр «Қазақстандық мұнай жабдықтары зауыты» ЖШС-ның өндірістік цехтарын аралап көрді. Кәсіпорынды дамытуға 7,4 млрд теңге инвестицияланған. Жылына 100-120 мың тонна өнім өндіретін зауыт сорғы-компрессорлық және шегендеу құбырларын, бұрқақ арматурасын, ысырмалар, жылу алмастырғыштар және басқа да мұнай-газ жабдықтарын шығарады.
Осы жылдың тоғыз айында шегендеу құбырларын шығару 31,4%-ға, яғни 14,1 мың тоннаға, басқа да мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын шығару 7,4 мың тоннаға дейін өсті (2025 жылдың ұқсас кезеңінде – 179 тонна). Өнімдер ішкі нарыққа бағытталған және импортты алмастыруға ықпал етеді.
Жаңа цех құрылысына 700 млн теңге инвестиция салынады
Үкімет жетекшісіне орта және жоғары қысымды клапандар мен ысырмалар шығаратын төртінші цех салу қарастырылған өндірісті кеңейту жөніндегі жоспарлар туралы баяндалды. Инвестиция көлемі – 700 млн теңге, іске қосу 2027 жылға жоспарланған. Одан бөлек, 2 млрд теңге инвестиция көзделген құю әдісімен металл дайындамалар мен бөлшектер өндіру зауытының жобасы пысықталуда.
KazFeltec жылына 3,6 мың тонна жүн өңдейді
Олжас Бектенов сондай-ақ «KazFeltec» ЖШС-ның жүнді терең өңдеу және тоқыма емес материалдар өндірісінің технологиялық процесімен танысты. Зауыт директоры Ерлан Жаңабергенов жоба 2025 жылы жеке инвестициялар мен Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдау есебінен жүзеге асырылғанын баяндады. Салынған қаражаттың жалпы көлемі 5,3 млрд теңгені құраған.
Кәсіпорында 2,2 мың тоннаға дейін дайын өнім шығару үшін жылына 3,6 мың тоннаға дейін жүн өңдеуге мүмкіндік беретін италиялық CORMATEX компаниясының жабдығы орнатылған. 50 жұмыс орны құрылды.
Қой жүнінен жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдар өндіріледі
Зауыт құрылыста, жиһаз жасау және тағы да басқа салаларда қолданылатын табиғи қой жүнінен жасалған жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдар шығарады. Бүгінде кәсіпорын шикізатты Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Жамбыл облыстарының шаруа қожалықтарынан сатып алып отыр, бұл ауыл тұрғындарына өнімін өткізетініне кепілдік беріп, табыспен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта өнім ішкі нарықта сатылуда, болашақта экспортқа шығу қарастырылған.
Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 9,3%-ға өсті
Премьер-министр Олжас Бектенов Ақтөбе облысының әкімдігіне салалық мемлекеттік органдармен бірлесіп, отандық өндірісті кеңейтуге, шикізатты қайта өңдеуді тереңдетуге және жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған инвестициялық жобалардың уақтылы жүзеге асырылуын қамтамасыз етуді, инвесторларға қажетті жәрдем көрсетуді және өндірістік қуаттарды іске қосу мерзімдерін сақтауды тапсырды.
Жалпы, Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің деректері бойынша өңдеу өнеркәсібін дамыту жаңа өндірістерді іске қосу және отандық өнім номенклатурасын кеңейтумен қатар жүруде. Осы жылдың 10 айында өндіріс көлемі 9,3%-ға өсті. Жыл басынан бері 900 млрд теңгеге 125 жоба іске қосылды. Шикізатты қайта өңдеуді тереңдетуге, автомобиль және теміржол машиналарын жасауды дамытуға, сондай-ақ салалық кластерлерді қалыптастыруға ерекше назар аударылады.
Еске салсақ, бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында «Ақтөбе мыс компаниясы» мен ERG тобының кәсіпорындарын аралады.
Сондай-ақ, Премьер-министр Олжас Бектенов Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында ұзындығы 262 шақырым болатын «Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын» автожолын реконструкциялау жұмыстарымен танысты. Жобаны іске асыру өңірдің көлік байланысын жақсартып, Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді.
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