Қасым-Жомарт Тоқаев Латвия президентін ұлттық мерекемен құттықтады
Мемлекет басшысы Ұлттық мерекеге орай Латвия Президентіне құттықтау хат жолдады.
18 Қараша 2026, 12:09
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18 Қараша 2026, 12:0918 Қараша 2026, 12:09
141Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Эдгарс Ринкевичсті Латвия Республикасын жариялау күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы екі ел арасындағы өзара тиімді ынтымақтастық одан әрі кеңейе түсетініне сенім білдірді. Сондай-ақ Эдгарс Ринкевичстің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Латвия халқына бақ-береке тіледі, - деп жазылған хабарламада.
Айта кетейік, 18 қарашада Латвия Республикасы Тәуелсіздік күнін атап өтеді. 1918 жылы бұл күні елдің тәуелсіздігі жарияланған болатын.
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