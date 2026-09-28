Қазақ спортшысы аяқ киімі үшін Азиада чемпионы атағынан айырылды: ҰОК апелляцияны қарастыруда
Қазақстандық жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева 2026 жылғы Айчи-Нагоя Азия ойындарында спорттық жүру сайысында мәреге бірінші болып келген еді. Алайда қашықтықты аяқтағаннан кейін оның нәтижесі жойылды. Бұған спортшы киген аяқ киімнің үлгісі себеп болған, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚР Ұлттық олимпий комитетіне сілтеме жасап.
Мәре сызығынан өткеннен кейін техникалық делегаттар ерлер мен әйелдер арасында жүлделі орын алған спортшылардың аяқ киімін тексерген.
Нәтижесінде Ясмина Тоқсанбаеваның аяқ киімі World Athletics мақұлдаған модельдер тізімінде жоқ екені анықталды.
Ұйымдастырушылар аяқ киімге қатысты суреттер мен ақпаратты халықаралық федерацияға жіберді. Ресми жауап алғанға дейін марапаттау рәсімі кейінге шегерілді.
World Athletics не деп жауап берді?
Қазақстан ҰОК хабарлағандай, World Athletics Тоқсанбаева киген модельдің ресми жарыстарға рұқсат етілмегенін растады. Осыдан кейін қазақстандық спортшының нәтижесі жойылып, қорытынды хаттама қайта қаралды.
«Қолданыстағы ережелерге сәйкес, спортшының нәтижесі жарамсыз деп танылып, қорытынды хаттама түзетілді», – деп мәлімдеді ҰОК.
Комитет World Athletics ұйымының спорттық аяқ киімге қойылатын жаңартылған талаптары 2026 жылдың 20 сәуірінде күшіне енгеніне назар аударды.
Бұл биылғы Азия ойындарындағы осындай алғашқы жағдай емес. Бұған дейін аяқ киім талаптарына сәйкеспегендіктен ирандық жетісайысшы Мохитзаденің де нәтижесі жойылған болатын. Нәтижелер қайта қаралғаннан кейін қазақстандық спортшы Алина Чистякова төртінші орыннан үшінші орынға көтеріліп, қола медаль иеленген еді.
Қазақстан апелляция беру мүмкіндігін қарастыруда
Ұлттық олимпиада комитеті қазіргі уақытта World Athletics, Азия жеңіл атлетика қауымдастығы, Азия Олимпиада кеңесі және Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясымен тығыз жұмыс істеп жатқанын хабарлады.
Қарастырылып жатқан нұсқалардың бірі – Ясмина Тоқсанбаеваның ісі бойынша апелляция беру.
Осылайша, қазақстандық тарап үшін бұл мәселе әлі толық шешілген жоқ: ҰОК халықаралық спорт ұйымдарымен кеңесуді жалғастыруда.
«Бүгін мені мың бөлшекке бөліп тастады»
Ясмина Тоқсанбаеваның өзі нәтижені жою туралы шешімге эмоционалды түрде жауап қайтарды.
«Бүгін мені мың бөлшекке бөліп тастады», – деп жазды спортшы.
Болған оқиғаға қарамастан, ол күресті жалғастыруға ниетті екенін мәлімдеді. Сондай-ақ Тоқсанбаева өз бапкеріне, Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясына, Спорт министрлігіне және осы тексеріс кезінде қолдау көрсеткен барлық жандарға алғысын білдірді.
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