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  • Азиада-2026: Жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Қазақстанға тоғызыншы алтын медальді сыйлады

Азиада-2026: Жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Қазақстанға тоғызыншы алтын медальді сыйлады

Отандасымыз жарысты 3 сағат 22 минут 20 секунд нәтижесімен аяқтады.

27 Қыркүйек 2026, 07:28
АВТОР
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olympic.kz 27 Қыркүйек 2026, 07:28
27 Қыркүйек 2026, 07:28
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Фото: olympic.kz
Қазақстандық жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында жеңімпаз атанды.

Тоқсанбаева спорттық жүрістен марафон қашықтықтығында бақ сынап, мәреге бірінші болып жетті.

Отандасымыз жарысты 3 сағат 22 минут 20 секунд нәтижесімен аяқтады. Мәреге екінші болып қытайлық Даньцзэн Цюйцзун жетті – 3:26:09. Тағы бір қытайлық спортшы Ма Ли 3:32:26 нәтижесімен үздік үштікті  түйіндеді.

Бұл – Қазақстан құрамасының Азиада-2026 ойындарындағы тоғызыншы алтын медалі.

Ерлер арасындағы жарыста Георгий Шейко алтыншы орын алды.

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