Азиада-2026: Жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Қазақстанға тоғызыншы алтын медальді сыйлады
Отандасымыз жарысты 3 сағат 22 минут 20 секунд нәтижесімен аяқтады.
27 Қыркүйек 2026, 07:28
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