"Қазақстанды әлемге танытатын шоу": Димаш Құдайберген жаңа жобасы туралы үндеу жасады

Әнші Димаш Құдайберген Қазақстан шоу-бизнесін халықаралық дәрежеге шығаратын кез келгенін айтып, тыңдармандарынан өзіне қолдау көрсетуді сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан шоу-бизнесін халықаралық дәрежеге шығаратын кез келді. Біз енді көрермен емеспіз. Біз — сахнамыз. Индустриямызды, туризмды, экономикамызды шоу бизнес арқылы көтеруге дайынбыз. Осы байқауда жаңа есімдер, жаңа сапа, жаңа көзқарас туады. Бұл шоуды көру — жай көрермен болу емес, Қазақстан шоу-бизнесінің жаңа дәуірін қолдау. Әлем бізді тек талантты деп емес, ықпал ететін мәдени хаб ретінде тануы керек, - деді ол.
Сондай-ақ, әнші сол мүмкіндікті бірге жасайық деген ұсынысын айтты.