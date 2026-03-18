Қазақстанда жастар саны 6,2 млн-ға жетуі мүмкін – сарапшы
Қазақстанда алдағы үш жылда 35 жасқа дейінгі жастар саны 6,2 млн адамға дейін өсуі ықтимал. Бұл туралы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі жанындағы Демографиялық үдерістерді талдау және болжау орталығының басшысы Аяулым Сағынбаева «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы «Қазақстан жастары – 2026» ұлттық баяндамасы жобасының мазмұндық бөлігін талқылауға арналған сараптамалық кездесуде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның мәліметінше, қазіргі уақытта елдегі жастар саны шамамен 5,8-5,9 млн адамды құрайды. Бұл жалпы халық санының төрттен бірінен астамы деген сөз. Сарапшы жастар үлесінің артуы демографиялық құрылымға да, әлеуметтік саясаттың басым бағыттарына да әсер ететін маңызды фактор екенін атап өтті.
Сарапшының пайымдауынша, жастар санының артуы 2000 жылдардың басында дүниеге келген буынның осы жас санатына қосылуымен байланысты. Сонымен қатар жастар арасындағы эмиграция деңгейінің төмендеуі және көрші елдерден келетін жастар санының артуы да жалпы көрсеткішке ықпал етуде.
Оның пікірінше, жастар санының өсуі еңбек нарығына, білім беру жүйесіне және тұрғын үйге деген сұраныстың артуына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ жастар санының артуы бір жағынан экономикалық белсенділікті күшейтсе, екінші жағынан инфрақұрылымға түсетін жүктемені де арттыруы ықтимал.
Осыған байланысты жастар саясатын ұзақ мерзімді демографиялық болжамдармен ұштастыру маңызды екенін атап өтті. Сарапшы жастарды экономикалық өсім мен қоғамдық жаңғырудың негізгі қозғаушы күші ретінде қарастыру қажет екенін ескертті.
Ең оқылған:
- Астанада жоғалған жасөспірім 1000 шақырым жерден табылды
- Атырау облысындағы отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
- Жемқорлық үшін сотталған Бақытгүл Хаменованың жазасы жеңілдетілді
- Мәйітті сөмкеге салып, қоқысқа тастаған: Ақтөбеде 55 жастағы ер адамды өлтірген күдікті ұсталды
- «Екеуі ауыр халде»: Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккендер туралы жаңа мәлімет