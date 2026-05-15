Қазақстанда қай өңірде ескі көліктер көп? – Статистика жарияланды
Республикада 6 миллионға жуық көлік құралы тіркелген.
Қазақстандағы ескі көліктер ең көп шоғырланған өңірлер белгілі болды.
Қазақстанның автомобиль паркі тұрақты түрде өсіп келеді. Алайда оның құрылымы мен көліктердің шығу мерзімінің уақыты әртүрлі. Тіркелген көлік құралдары санының артуымен қатар, елімізде жеңіл автокөліктердің үлесі жоғары болып отыр және автопарктің жылдық ескіру үрдісі байқалады.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша елімізде 5,98 млн автокөлік тіркелген. Тек сәуір айының өзінде 176,5 мың көлік есепке алынды.
Негізгі үлесті әлі де жеңіл автокөліктер құрап отыр. Сәуірдегі тіркеулердің 154,2 мыңы соларға тиесілі. Сондай-ақ бір ай ішінде 11,3 мың жүк көлігі, 1,5 мың автобус, 1,9 мың мотоцикл, 4,4 мың тіркеме және 3,3 мың басқа да көлік құралдары есепке қойылды.
Көліктердің 84%-ға жуығы – жеңіл автокөліктер
Елдегі бүкіл автопарк құрылымындағы жағдай тұрақты:
Жеңіл автокөліктер – 83,9%
Жүк көліктері – 8,2%
Тіркемелер – 4,4%
Автобустар – 1,5%
Мотоциклдер – 1,2%
Басқалары – 0,8%
Яғни, елдегі көліктердің басым көпшілігі - жеке тұлғалардың жеңіл көліктері.
Басты ерекшелік – көліктердің «жасы»
Елдегі барлық көліктің жартысына жуығы (45,1%) 20 жылдан астам уақыт жүрілген. Бұл көліктердің едәуір бөлігі 2000-шы жылдардың басында немесе одан да ерте шығарылғанын білдіреді.
Көліктердің жыл бойынша бөлінісі:
20 жылдан астам – 45,1%
10–20 жыл – 26,6%
3 жылдан аз – 14,6%
3–7 жыл – 9,4%
7–10 жыл – 4%
Басқалары – 0,3%
Осылайша, елімізде жаңа көліктер әзірге басымдыққа ие емес.
Ескі көліктер қай өңірлерде көп?
20 жылдан асқан көліктер саны бойынша бірнеше өңір көш бастап тұр:
Алматы облысы – 337,9 мың
Алматы қаласы – 226,7 мың
Жамбыл облысы – 206,3 мың
Қарағанды облысы – 192,8 мың
Айта кетейік, Қазақстанның автопаркі өсіп жатқанымен, көліктердің тозу үрдісі сақталуда.
Ескі көліктердің үлесі жоғары болса да, нарық құрылымы үлкен айырмашылықпен жеңіл автокөліктердің пайдасына қарай ығысқан.
