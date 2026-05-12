Өзбекстанда электромобиль импорты күрт өсті
Импорт көлемі өткен жылмен салыстырғанда 4 есе артқан.
Өзбекстанда электромобиль импорты төрт есе өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ pressa.uz-ға сілтеме жасап.
2026 жылдың алғашқы төрт айында Өзбекстанға құны 309 млн доллар болатын 23 мыңнан астам электромобиль әкелінді. Импорт көлемі өткен жылмен салыстырғанда 4 есе артқан.
Кеден комитетінің есебіне сәйкес, елге кіргізілген бір электрокардың орташа құны шамамен 13,4 мың долларды құрады.
Қазіргі көрсеткіштер өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда күрт өсімді көрсетіп отыр. Салыстырмалы түрде айтсақ, 2025 жылдың қаңтар-сәуір айларында елге небәрі 88,5 миллион долларға 5 863 көлік әкелінген болатын. Осылайша, бір жыл ішінде жеткізу көлемі 2025 жылдың басындағы құлдыраудан кейін қайта қалпына келіп, іс жүзінде төрт есеге артты.
Импортпен қатар, жеңіл автокөліктердің өз өндірісі де ұлғайтылуда. 2025 жылы бұл көрсеткіш 257,8 мың данаға жетті. «Өзбекстан – 2030» стратегиясына сәйкес, билік ішкі өндіріс көлемін жылына 1 миллион данаға дейін жеткізуді жоспарлап отыр.
Бұл межені 2027 жылға қарай 550 мыңға, ал 2029 жылға қарай 800 мыңға дейін біртіндеп арттыру көзделген.
Еске салайық, бұған дейін Өзбекстанның сыртқы қарызы рекордтық 82,2 млрд долларға жеткені хабарланды.
