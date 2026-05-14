Ақтауда ер адам біреудің көлігін кірпішпен ұрып, тас-талқанын шығарды
Ақтау тұрғыны көшеде тұрған көлікке кірпіш лақтырып, бұзақылық жасаған.
13 мамырда Ақтау тұрғыны біреудің Nissan Primera маркалы автокөлігіне кірпіш лақтырып, бұзақылық жасаған. Салдарынан көліктің терезелері мен шамдары зақымдалған.
Әлеуметтік желілердегі мәліметтерге сүйенсек, жанжал көлік иесінің құрылыста істеген жұмысы үшін қала тұрғынына еңбекақысын төлемеуінен туындаған.
Маңғыстау облыстық полиция департаменті жедел-іздестіру шаралары барысында құқық бұзушының анықталып, ұсталғанын хабарлады.
13 мамыр күні Ақтау қаласында ер адам тас алып, Nissan Primera маркалы автокөліктің алдыңғы әйнегін зақымдаған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері құқық бұзушыны анықтап, ұстады. Ол Ақтау қалалық полиция басқармасына жеткізілді. Аталған дерек бойынша ер адам ұсақ бұзақылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылды. Құқық бұзушы уақытша ұстау бөлмесіне қамалды, - деп атап өтті ведомствоның баспасөз қызметі.
Іс материалдары процессуалдық шешім қабылдау үшін сотқа жолданды.
Еске салайық, бұған дейін Атырауда түнгі уақытта көліктің терезесінен фейерверк атқан жастар қамауға алынды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Алматылық әйел онкология институтындағы сараптама нәтижесін бір ай күткен
- Бағдаршамның қызыл түсіне жүгіріп шыққан: Астанада көлік қаққан жасөспірімнің жағдайы ауыр
- «Түркі бауырластығынан» қомақты қаржыға дейін: Қазақстанға Түркиямен одақ құру және ТМҰ не үшін қажет?
- Шетелде жасырынып жүрген 4 қазақстандық елге жеткізілді
- Қазақстанда мұғалімдерге қатысты заң қабылданды: Енді не өзгереді?