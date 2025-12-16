Қазақстанда геологиялық деректердің 80%-дан астамы цифрландырылды

Ұлттық геологиялық қызмет (ҰГҚ) елдің геологиялық саласын цифрландыру бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, оныңқызметі инвесторларға кешенді сервистік қолдау көрсетуге және Қазақстанның минералды-шикізат базасын басқару тиімділігін арттыруға бағытталған.
ҰГҚ жұмысы үш негізгі бағытқа бағытталған: геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және цифрландыру. 3,8 миллионнан астам деректер бірлігі цифрландырылды, бұл 80 жыл ішінде жинақталған геологиялық деректердің жалпы көлемінің 83%-ын құрайды. 2025 жылдың соңына қарай цифрландыруды 97,5%-ға аяқтау жоспарлануда, ал 2026 жылға қарай деректер толығымен цифрландырылады. Бұл геологиялық ақпараттың ұлттық цифрлық қоймасын құрып, деректерге онлайн режимінде жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
ҰГҚ-ның негізгі жобаларының бірі – жасанды интеллект технологияларына негізделген геологиялық деректер үшін Big Data жүйесін құру. Бұл жүйе геологиялық деректерді интеллектуалды талдауға мүмкіндік береді, тарихи деректерді өңдеуді және қайта қарауды жеделдетеді және Бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасымен интеграцияны қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, ҰГС Мемлекеттік жер қойнауы қорының Бірыңғай кадастрын цифрландыру жобасын жүзеге асыруда, ол қорлар, жасанды құрылымдар және жер қойнауын пайдалану мақсаттары туралы деректерді біріктіреді. Жоба 2026 жылы басталады және елдің минералды-шикізат базасының ашықтығы мен басқарылуын арттырудың негізі болады.
Қызмет сонымен қатар Бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасымен интеграцияланған сандық геологиялық карталарды әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл барлық сала қатысушылары үшін деректердің қолжетімділігі мен жаңартылуын қамтамасыз етеді.
Ұлттық геологиялық қызмет Қазақстанның геологиялық секторындағы цифрлық және институционалдық жаңартудың негізгі қозғаушы күшіне айналуда, инвестициялар мен инновацияларға ашық, тиімді және ашық жер қойнауын пайдалану үшін заманауи инфрақұрылым құруда.