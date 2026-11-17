Қазақстанда дауылды ескерту жарияланды: Қар, бұрқасын және көктайғақ күтіледі
18 қарашада Қазақстанның бірден бірнеше өңірінде ауа райы күрт бұзылады деп күтілуде. Қар мен бұрқасын жолдағы жағдайды қиындатады. Кейбір облыстарда жел күшейсе, оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жоғары өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дауылды ескертуге сәйкес, ең күрделі ауа райы жағдайлары елдің солтүстігінде күтілуде. Солтүстік Қазақстан облысында қар, бұрқасын, көктайғақ және тұман болады деп болжануда. Желдің жылдамдығы секундына 15-28 метрді құрайды.
Ақмола және Қостанай облыстарында да қар, жауын-шашын, көктайғақ және тұман күтіледі. Жел секундына 15-20 метрге дейін күшейеді.
Батыс Қазақстан облысында жауын-шашын, көктайғақ және тұман болжанады. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ақтөбе облысында жаңбыр мен қар, көктайғақ және тұман болуы мүмкін.
Елдің орталық бөлігінде де күрделі ауа райы күтілуде. Қарағанды облысында тұман түсіп, жел секундына 15-18 метрге дейін жетеді деп болжануда. Ұлытау облысында тұманға жауын-шашын мен көктайғақ қосылады, желдің жылдамдығы секундына 15-18 метрді құрайды.
Атырау және Павлодар облыстарында тұман күтіледі. Маңғыстау облысында тұманнан бөлек, желдің секундына 15-20 метрге дейін күшеюі болжануда.
Абай облысы мен Шығыс Қазақстан облысында да тұман түсіп, жылдамдығы секундына 15-20 метр болатын жел соғуы мүмкін.
Өрт қаупі сақталатын аймақтар
Солтүстік өңірлердегі қар мен көктайғаққа қарамастан, елдің оңтүстігінде табиғи өрт қаупі әлі де бар.
Қызылорда облысында жауын-шашын, көктайғақ және тұман болжанады. Сонымен қатар жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында тұман күтіледі. Таулы аудандарда жел секундына 15-20 метрге дейін күшейіп, кей жерлерде екпіні секундына 25 метрге жетеді. Облыстың солтүстігі мен шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының Алакөл ауданында желдің жылдамдығы секундына 15-28 метрді құрайды, жекелеген екпіндері секундына 30 метрден асуы мүмкін. Таулы аудандарда тұман күтіледі, ал 18–20 қараша аралығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында жауын-шашын, тұман және көктайғақ болжанады. Таулы аудандарда жел секундына 15–20 метрге дейін күшейеді.
Алматыда 18 қарашада тұман болады деп болжануда.
Іле Алатауының таулы аудандарында, соның ішінде Медеу және Бостандық аудандарында да тұман түсіп, жылдамдығы секундына 15-20 метр болатын жел күтіледі.
Жүргізушілерге, әсіресе елді мекендер арасында жолға шыққанда, көктайғақ болу және жолдың көріну деңгейінің нашарлау ықтималдығын ескерген жөн
Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады.
Сондай-ақ, қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалатыны хабарланды.
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