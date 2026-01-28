Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда ауа райы өзгереді: Жылымық пен көктайғақ күтіледі

Бүгiн, 14:50
133
Бөлісу:
©BAQ.KZ архиві
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Алдағы үш тәулік ішінде, яғни 29-31 қаңтар аралығында Қазақстан аумағының басым бөлігі кең ауқымды антициклонның ықпалында болады. Осыған байланысты елдің көп өңірінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің болжамынша, батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлер атмосфералық фронтальды бөлімдердің әсерінде қалып, жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын жауады. Сондай-ақ төменгі боран мен көктайғақ күтіледі.

Түркістан облысының таулы аймақтарында 31 қаңтар күні күшті жауын-шашын (жаңбыр, қар) болжануда.

Республика бойынша тұман түсіп, кей өңірлерде желдің күшеюі байқалады, - деп хабарлады мамандар.

Ауа температурасы біртіндеп жоғарылайды. 31 қаңтар күндіз:

• батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде ауа температурасы –5°С-тан +5°С-қа дейін,
• солтүстік-батыс, солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде –2°С-тан –10°С-қа дейін жетеді.

Мамандар жолға шығатын азаматтарға ауа райының күрт өзгеруін ескеріп, сақтық шараларын сақтауға кеңес береді.

Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 28 қаңтарда −30°C дейін аяз болып, қар жауатынын хабарлаған еді. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгін Конституциялық комиссияның кезекті отырысы өтеді
Келесі жаңалық
Қаржы пирамидасына қатысатындарды түрмеге қамау керек – Тоқаев
Өзгелердің жаңалығы