−30°C дейін аяз, қар: 28 қаңтарға арналған ауа райы болжамы

Синоптиктердің болжауынша Қазақстанның солтүстігі мен шығысында қатты аяз сақталады, ал оңтүстікте жауын-шашын күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ҚР "Қазгидромет" РМК мәліметтері бойынша, 28 қаңтарда Қазақстанның көп бөлігінде ауа райы бұлтты болады. Кей өңірлерде қар және қарлы жаңбыр жауады, солтүстік аймақтарда қатты аяз сақталады.
Астана
Ауа райы: бұлтты, қар. Жел: 1–6 м/с. Түнде: −25…−27°C, күндіз: −15…−17°C.
Алматы
Ауа райы: бұлтты, қарлы жаңбыр. Жел: 3–8 м/с. Түнде: −3…−5°C, күндіз: +1…+3°C.
Шымкент
Ауа райы: бұлтты, қарлы жаңбыр. Жел: 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Түнде және күндіз: 0…−2°C.
Ақтау
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 9–14 м/с. Түнде: −12…−14°C, күндіз: 0…−2°C.
Ақтөбе
Ауа райы: ашық, жауын-шашын жоқ. Жел: 5 м/с дейін. Түнде: −26…−28°C, күндіз: −13…−15°C.
Атырау
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 5–10 м/с. Түнде: −18…−20°C, күндіз: −8…−10°C.
Жезқазған
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 4–9 м/с. Түнде: −11…−13°C, күндіз: −7…−9°C.
Қарағанды
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 3–8 м/с. Түнде: −14…−16°C, күндіз: −9…−11°C.
Көкшетау
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 5–10 м/с. Түнде: −28…−30°C, күндіз: −10…−12°C.
Қонаев
Ауа райы: бұлтты, қарлы жаңбыр. Жел: 9–14 м/с. Түнде: −4…−6°C, күндіз: 0…−2°C.
Қостанай
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 7–12 м/с. Түнде: −27…−29°C, күндіз: −12…−14°C.
Қызылорда
Ауа райы: бұлтты, қар. Жел: 7–12 м/с. Түнде: −6…−8°C, күндіз: −2…−4°C.
Павлодар
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 5–10 м/с. Түнде: −28…−30°C, күндіз: −19…−21°C.
Петропавл
Ауа райы: бұлтты, қар. Жел: 9–14 м/с. Түнде: −27…−29°C, күндіз: −13…−15°C.
Семей
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 4–9 м/с. Түнде: −16…−18°C, күндіз: −10…−12°C.
Талдықорған
Ауа райы: бұлтты, ылғалды қар. Жел: 2–7 м/с. Түнде: −5…−7°C, күндіз: −1…−3°C.
Тараз
Ауа райы: бұлтты, қарлы жаңбыр. Жел: 9–14 м/с. Түнде: −1…−3°C, күндіз: +5…+7°C.
Түркістан
Ауа райы: бұлтты, қарлы жаңбыр. Жел: 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Түнде және күндіз: −1…+1°C.
Орал
Ауа райы: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел: 9–14 м/с. Түнде: −23…−25°C, күндіз: −15…−17°C.
Өскемен
Ауа райы: бұлтты, қар. Жел: 2–7 м/с. Түнде: −13…−15°C, күндіз: −8…−10°C.
Синоптиктер саяхат жоспарлау кезінде, әсіресе желдің күшті, жауын-шашын көп және температура экстремалды төмен аймақтарда ауа райын ескеру қажеттігін ескертеді.
Еске салайық, бүгін аязға байланысты астаналық оқушылар таңертеңгі ауысымда мектепке бармады.