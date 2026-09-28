Қазақстанда 441,3 мың тонна сүт өндірілді
28 Қыркүйек 2026, 17:28
БӨЛІСУ
28 Қыркүйек 2026, 17:2828 Қыркүйек 2026, 17:28
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2026 жылғы қаңтар-тамыз айларында Қазақстанда 441,3 мың тонна өңделген сүт өндірілді. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,2%-ға артық (440,5 мың тонна).
Осы кезеңде өндірістің ең жоғары көлемі Солтүстік Қазақстан облысында (120,8 мың тонна), Ақмола (96,2 мың тонна), Алматы (64,7 мың тонна) және Қостанай (43,0 мың тонна) облыстарында тіркелді.
Ал 2025 жылдың қорытындысы бойынша елде 671,0 мың тонна өңделген сүт өндірілді. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 6,2%-ға артық.
2026 жылғы қаңтар-шілде айларында өңделген сүт экспорты 2,9 мың тоннаны құрады, бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,0%-ға жоғары (2,8 мың тонна). Экспорттың негізгі бағыттары Ресей (2,24 мың тонна), Өзбекстан (307,9 тонна) және Тәжікстан (194,0 тонна) болды.
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