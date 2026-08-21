Қазақстанда 308 ЖИ агенті әзірленіп жатыр – Дмитрий Мун
Жасанды интеллект Қазақстанда мемлекеттік басқарудың практикалық құралына айналуда. Бүгінгі таңда жасанды интеллект технологиялары 16 мемлекеттік органда пайдаланылып, 1,2 миллионнан астам азаматтардың өтініштерін өңдеу үшін қолданылған. Бұл туралы Q.AI компаниясының бас директоры Дмитрий Мун «Болашақ бейнесі: нәтижеден – жаңа стратегияға» атты National Think Tank Forum-ында сөйлеген сөзінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, цифрлық трансформация біртіндеп күрделі және әлеуметтік маңызды қызметтерді қамтып келеді. Мысалы, eNotary қызметі өткен жылы 4600 нотариустың қатысуымен шамамен 819 000 онлайн нотариалдық іс-әрекеттер жасады. Азаматтар сенімхаттарды, келісімдерді және басқа да нотариалдық қызметтерді қашықтан ала алады.
Мамандандырылған жасанды интеллект қызметтері де дамып келеді. Qazaq Law ЖИ агенті қазірдің өзінде 130 000-нан астам заңгерлік кеңес берді, ал ЖИ терапевті 38 клиникада сынақтан өткізілді. Мемлекеттік қызметтер, құқықтық және салық мәселелері бойынша цифрлық кеңесшілер, талапкерлерге және тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша көмекшілер жұмыс істейді. Газ көрсеткіштерін автоматты түрде анықтау технологиясы ай сайын 250 мыңнан астам тұтынушы үшін пайдаланылады.
Келесі кезең – жасанды интеллект агенттерін әзірлеу және енгізуге арналған бірыңғай технологиялық орта – Ұлттық жасанды интеллект платформасын құру. Ол қазірдің өзінде 120-дан астам үкіметтік дерекқорлармен біріктірілген. Платформада 50-ден астам жасанды интеллект агенттері жұмыс істейді, ал пайдаланушылар саны 20 000-ға жетті және ай сайын шамамен 20%-ға өсіп келеді.
Біз іс жүзінде цифрлық агенттер фабрикасын құрып жатырмыз. Бүгінде Қазақстанда азаматтарға да, мемлекеттік қызметшілерге де бағдарланған 308 ЖИ агенті әзірленуде, - деп атап өтті Дмитрий Мун.
Цифрлық трансформацияның тағы бір саласы – нақты уақыт режиміндегі деректерге негізделген басқаруға көшу. Қазақстан 125 үкіметтік дерекқордан деректерді біріктіретін бірыңғай Data Lake-ті дамытуда. Оның негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін мемлекеттік органдарға қолжетімді 90 Талдамалық кейс іске асырылды.
Бұл инфрақұрылымның негізгі өнімдерінің бірі отбасының цифрлық картасы болды. Онда 20 мемлекеттік базадан алынған ақпарат негізінде 100 көрсеткіш бойынша 6,5 млн-нан астам отбасы цифрландырылды. Жүйе отбасының әлеуметтік қолдауға деген қажеттілігін табыс, тұрғын үй жағдайлары, денсаулық, білім және басқа да факторлар негізінде анықтауға мүмкіндік береді.
Дмитрий Мунның айтуынша, цифрлық инфрақұрылымның дамуы келесі модельге – азаматтарға қажетті қызметті өз бетінше іздеудің, құжаттарды жинаудың және өтініш берудің қажеті болмайтын проактивті үкіметке көшуге мүмкіндік береді. Мемлекет деректерге сүйене отырып, адамның қолдау құқығын алдын-ала анықтап, оны ұсына алады.
Бұл тәсіл қазірдің өзінде әлеуметтік әмиян арқылы жүзеге асырылуда. Проактивті форматта шамамен 8,7 млн мемлекеттік қызмет көрсетілді. Жүйе 6 мыңнан астам мектеп пен 800 дәріхананы қамтиды. Ол арқылы 2,4 млн оқушыға 100 млн-нан астам ыстық тамақ берілді және 18 миллионнан астам рецепт бойынша дәрі-дәрмек берілді.
Бұл «азаматтардың мемлекетке жүгінуі» қағидатынан мемлекеттің өзі азаматтың өмірлік жағдайын көріп, қажетті қолдау көрсететін үлгіге ауысу, - деп атап өтті Дмитрий Мун.
Сонымен қатар, Қазақстан жасанды интеллектті дамыту үшін өзіндік технологиялық негіз құруда. 512 NVIDIA H200 графикалық процессорын қамтитын Alem.Cloud суперкомпьютерлік кластері жаһандық TOP500 рейтингінде 86-шы орында. Al-Farabium кластері 103-ші орында.
Бұл инфрақұрылымда үш ұлттық тіл моделі – KAZLLM, Sherkala және AlemLLM – әзірленуде. Ең үлкен модель 1,3 триллион токеннен тұратын деректер жиынтығында оқытылды. Біздің өз есептеу қуатымыз бен ұлттық модельдеріміздің болуы мемлекеттік секторда және экономикада жасанды интеллектті одан әрі кеңейтуге негіз жасайды.
Сонымен қатар, жасанды интеллект бойынша кең ауқымды құзыреттілік базасы дамытылуда. 1 миллионнан астам қазақстандық жасанды интеллект бойынша оқытылды, оның ішінде AI-Sana бағдарламасы арқылы 670 000 студент және 300 000 мұғалім бар.
Келесі кезең – ЖИ, үлкен деректер мен белсенді қызметтер мемлекетке азаматтардың қажеттіліктерін тезірек анықтауға және қажетті шешімдерді ұсынуға мүмкіндік беретін жүйені қалыптастыру.
Еске сала кетейік, саясаттанушы Ғазиз Әбішев Қазақстан соңғы бес жылда прагматикалық саясатқа бет бұрғанын атап өтті. Ол мемлекеттік басқарудың институционалдануы, саяси кадрлардың жаңаруы және қоғам мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастың өзгеруі туралы айтты.
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