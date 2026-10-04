Талдықорғанда әйеліне шабуыл жасаған қарулы ер адам ұсталды
Әйел бір жасар баласымен бірге дағдарыс орталығына орналастырылды, ер адамнан пневматикалық қару тәркіленді.
Жетісу облысы полиция департаментінің мәліметінше, 2 қазанда Талдықорған тұрғыны полицияға жүгінген. Ол күйеуінің өзіне дене жарақатын салып, қорқытқанын айтқан. Полиция қызметкерлері оқиға орнына дереу барып, ер адамды ұстады. Одан пневматикалық қару тәркіленді.
Дене жарақатын салу және қорқыту фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, – деп хабарлады полиция.
Дәрігерлер тексергеннен кейін әйел бір жасар баласымен бірге дағдарыс орталығына орналастырылып, оларға қажетті көмек көрсетілді. Құқық қорғау органының мәліметінше, бұған дейін бұл әйелден полицияға ешқандай арыз түспеген.
Оқиғаның егжей-тегжейі әлеуметтік желіде видео жарияланғаннан кейін белгілі болды. Кадрларда, болжам бойынша, жеке үйдің ауласында түсірілген бейнежазбада үсті-басы жартылай жалаңаш ер адамның әйелді қуып жүргені көрінеді.
Әйелдің жақын құрбысының айтуынша, бұл жанжал 2 қазанға қараған түні болған. Оның сөзінше, жанжал тұрмыстық жағдайдан басталған – бір жасар бала ер адамға ұйықтауға мүмкіндік бермеген. Алайда оның айтуынша, жағдай тез арада зорлық-зомбылыққа ұласқан.
Әйелдің айтуынша, күйеуі оны таңғы сағат төртке дейін ұрып-соққан. Оның айқайына көршілері құлақ түріп, араласып, әйелге көмектесуге тырысқан. Алайда куәгерлердің сөзінше, ер адам оларды суық қарумен қуа бастаған.
Әйелдің айтуынша, таңертең жанжал қайта жалғасқан. Ол тағы да күш қолдануға ұшырап, дене жарақатын алғаннан кейін полицияға жүгінген.
Қазір ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторында отыр. Оқиғаның барлық мән-жайы қылмыстық іс аясында анықталып жатыр.
Ең оқылған:
- АҚШ пен Украина алғашқы маңызды келісімге қол қойды
- AI & Digital Bridge 2026: Қазақстанда жасанды интеллект жобаларының үздіктері анықталды
- «Есікті ашуым керек болды»: Flydubai капитаны борттағы шабуыл туралы айтты
- Тоқаевтың өкімімен Қорғаныс министрлігінде лауазымды тұлғалар қызметінен босатылды
- Трамп қылмыскерлердің кейбір санаттарына өлім жазасын енгізуді ұсынды