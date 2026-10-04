Елімізде 169 балаға есту қабілетін қалпына келтіру үшін кохлеарлық имплант орнатылды
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, балаларға ерте көмек көрсетуге ерекше көңіл бөлінеді. Жасалған операциялардың 124-і бес жасқа дейінгі балаларға жүргізілген.
2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстанда 225 кохлеарлық имплантация операциясы жасалды. Оның 169-ы – 18 жасқа дейінгі балалар. Мемлекеттік кепілдіктер аясында операцияларға 1,81 млрд теңге бөлінді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, балаларға ерте көмек көрсетуге ерекше көңіл бөлінеді. Жасалған операциялардың 124-і бес жасқа дейінгі балаларға жүргізілген.
Бұл кезеңде есту арқылы қабылдау мен сөйлеу белсенді қалыптасатындықтан, есту қабілетінің бұзылуын ерте анықтау және емдеуді уақтылы бастау баланың одан әрі дамуы үшін аса маңызды, – деп атап өтті Денсаулық сақтау министрлігі.
Кохлеарлық имплантация терең есту қабілеті жоғалған және кәдімгі есту аппараттары қажетті нәтиже бермейтін жағдайда қолданылады. Алайда операцияның өзі емнің соңғы кезеңі емес. Имплант орнатылғаннан кейін шамамен бір айдан соң құрылғы іске қосылып, бапталады. Кейін ұзақ мерзімді есту-сөйлеу оңалтуы басталады.
Баламен сурдологтар мен сурдопедагогтер жұмыс істейді. Ал ата-аналарға оңалтуды үй жағдайында жалғастыру үшін арнайы жаттығуларды орындау әдістемесі үйретіледі.
Мамандардың айтуынша, оң нәтиже алу үшін баланы диагностикадан бастап операцияға, имплантты баптауға және кейінгі оңалтуға дейін үздіксіз бақылау маңызды.
Ата-аналар үшін негізгі бағдарлардың бірі – ерте диагностика болуы тиіс. Егер бала дауысқа реакция білдірмесе, үйреншікті дыбыстарға жауап бермесе немесе сөйлеуінің дамуы айтарлықтай кешеуілдесе, есту қабілетін тексеріп, маманға жүгіну қажет, – дейді дәрігерлер.
Денсаулық сақтау жүйесінің мақсаты – есту қабілеті бұзылған балаларға медициналық көмекті уақтылы көрсетіп, заманауи технологиялар мен қажетті оңалтуға қолжетімділікті қамтамасыз ету. Бұл балалардың толыққанды дамуына, білім алуына және қоғамға бейімделуіне мүмкіндік береді.
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