Қазақстан шекарасында қауіпті жемістер партиясы анықталды
Қырғызстаннан келетін жеміс-жидектерге шекарада бақылау күшейтілді.
Қырғызстанмен шекарада карантиндік зиянкестер анықталған алхоры мен шие легін кіргізуге жол берілмеді.
Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл облысы бойынша аумақтық инспекциясы еліміздің аумағына карантиндік зиянкестермен залалданған жеміс өнімдерін кіргізуге жол бермеді.
«Қордай» автомобиль өткізу бекетінде жүргізілген фитосанитариялық бақылау барысында Қырғыз Республикасынан келген автокөлік құралдарынан қауіпті карантиндік нысандар анықталды. Атап айтқанда, салмағы 800 келі болатын жаңа піскен алхоры партиясынан Комсток сымыры анықталды. Ал жалпы салмағы 1 450 келіні құрайтын шие жемісінен азиялық жеміс шыбыны табылды. Аталған карантиндік зиянкестер ауыл шаруашылығына елеулі қауіп төндіреді. Олар таралған жағдайда жеміс дақылдарын зақымдап, еліміздің бау-бақша шаруашылықтарына айтарлықтай залал келтіруі мүмкін, - деп хабарлады Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің баспасөз қызметі.
Фитосанитариялық бақылау нәтижесінде залалданған өнімдердің барлығы қауіпті деп танылып, кері қайтарылған.
Құқық бұзушыларға қатысты әкімшіліктік шара қолданылып, айыппұл салынды. Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті еліміздің фитосанитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ қауіпті карантиндік нысандардың ел аумағына енуі мен таралуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарада күшейтілген фитосанитариялық бақылауды жалғастыруда, - деп жазылған хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанға шетелден қызанақ әкелуге тыйым салынатыны хабарланды.
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