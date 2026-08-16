Бүгін бес қалада қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – желдің болмауы немесе әлсіз болуы, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі.
"Қазгидромет" синоптиктері 16 тамызда Қазақстанның бес қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) күтілетінін жазды.
16 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдай Алматы, Ақтөбе, Балқаш, Қарағанды және Теміртау қалаларында болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – желдің болмауы немесе әлсіз болуы, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды және ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
ҚМЖ кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы мүмкін, бұл адам денсаулығына кері әсер етеді.
Ластану деңгейінің қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлардың бірі – синоптикалық жағдайдың болжамы. Оған жел, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы және температура жатады.
Қолайсыз метеожағдай кезінде ұсынылады:
- Таза ауада болу уақытын қысқарту, әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластану көздерінің маңында. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуендеуден бас тартқан жөн.
- Өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар далада жүрген кезде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.
- Ашық ауадағы дене жүктемесін шектеу қажет. Дене шынықтыру мен спортпен жабық спорт кешендерінде айналысқан дұрыс.
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