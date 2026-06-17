Қазақстанға шетелден қызанақ әкелуге тыйым салынады
Тыйым салу шарасы 1 шілдеге дейін қолданылады.
Ауыл шаруашылығы министрлігі «Қазақстан Республикасының аумағынан қызанақ әкелудің кейбір мәселелері туралы» бұйрық жобасын қоғамдық тыңдауға шығарды.
Шектеулер ЕАЭО-ны қоспағанда, кез келген елдің өнімдеріне қатысты болады. Тыйым салу шарасы 1 шілдеге дейін қолданылады.
Қысқа мерзімді тыйым туралы Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарламасынан белгілі болды.
Тиісті бұйрық Ашық НҚА сайтында орналастырылды. Құжатта тыйымды жаңа піскен немесе салқындатылған қызанаққа енгізу ұсынылып отырғаны айтылған. Бұл шектеу көліктің барлық түрлеріне қатысты.
Бұйрық жобасымен 2026 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден қызанақ әкелуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы қызанақтың халықаралық транзитін қоспағанда, көліктің барлық түрлерімен үшінші елдерден Қазақстан Республикасының аумағына жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақты (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Тауар nomenclature коды: 0702) әкелуге тыйым салуды енгізу көзделеді, - делінген құжатта.
Министрлік бұл шара отандық өндірушілерді қолдауға септігін тигізеді және олардың өнімдерін тұрақты өткізуді қамтамасыз етеді деп есептейді.
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