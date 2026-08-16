16 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Ұлттық банктің ресми бағамы бойынша 1 АҚШ доллары – 470,53 теңге; 1 еуро – 539,07 теңге; 1 Ресей рублі – 5,9716 теңге.
16 Тамыз 2026, 08:44
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16 Тамыз 2026, 08:4416 Тамыз 2026, 08:44
108Фото: unsplash.com
Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарында доллар, еуро және Ресей рублінің сатып алу және сату бағамдары белгілі болды.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Қазақстан бойынша орташа бағамдар төмендегідей:
Астанадағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге;
- еуро: сатып алу – 530 теңге, сату – 540 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,47 теңге.
Алматыдағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 463 теңге, сату – 465,8 теңге;
- еуро: сатып алу – 531 теңге, сату – 568 теңге;
- рубль: 5,26–5,34 теңге аралығында.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 463 теңге, сату – 466 теңге;
- еуро: сатып алу – 533,5 теңге, сату – 537,5 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,30 теңге, сату – 5,35 теңге.
Ұлттық банктің ресми бағамы
- 1 АҚШ доллары – 470,53 теңге;
- 1 еуро – 539,07 теңге;
- 1 Ресей рублі – 5,9716 теңге.
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