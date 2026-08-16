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  • 16 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

16 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Ұлттық банктің ресми бағамы бойынша 1 АҚШ доллары – 470,53 теңге; 1 еуро – 539,07 теңге; 1 Ресей рублі – 5,9716 теңге.

16 Тамыз 2026, 08:44
АВТОР
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unsplash.com 16 Тамыз 2026, 08:44
16 Тамыз 2026, 08:44
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Фото: unsplash.com

Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарында доллар, еуро және Ресей рублінің сатып алу және сату бағамдары белгілі болды.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Қазақстан бойынша орташа бағамдар төмендегідей:

Астанадағы айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге;
  • еуро: сатып алу – 530 теңге, сату – 540 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,47 теңге.

Алматыдағы айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 463 теңге, сату – 465,8 теңге;
  • еуро: сатып алу – 531 теңге, сату – 568 теңге;
  • рубль: 5,26–5,34 теңге аралығында.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 463 теңге, сату – 466 теңге;
  • еуро: сатып алу – 533,5 теңге, сату – 537,5 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,30 теңге, сату – 5,35 теңге.

Ұлттық банктің ресми бағамы

  • 1 АҚШ доллары – 470,53 теңге;
  • 1 еуро – 539,07 теңге;
  • 1 Ресей рублі – 5,9716 теңге.

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