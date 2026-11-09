Қазақстан мен Камбоджа байланысы: Тоқаев маңызды мәселеге тоқталды
Президент Хун Манетке құттықтау жолдап, Қазақстанға жасаған сапарының нәтижесін іске асыруға басымдық беріп отырғанын жеткізді.
9 Қараша 2026, 16:35
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9 Қараша 2026, 16:359 Қараша 2026, 16:35
137Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Камбоджа Премьер-министрін құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Хун Манетке Камбоджа Корольдігінің Ұлттық күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады.
Қазақстан Президенті айтулы мереке Камбоджа халқының бай тарихи-мәдени мұрасын, ұлттық бірлігі мен ынтымағын ұлықтайтынын атап өткен. Сондай-ақ екіжақты ынтымақтастық дәйекті түрде дамып келе жатқанына тоқталған.
Жуырда Қазақстанға жасаған сапарыңыздың нәтижесін нақты іске асыруға ден қойып отырмыз. Қол жеткізілген уағдаластықтар елдеріміз арасындағы достық байланыстарды одан әрі нығайтуға тың серпін береді деп сенемін, – делінген жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Хун Манеттің жауапты мемлекеттік қызметіне мол табыс, ал Камбоджа халқына құт-береке тіледі.
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