Қазақстан мен Иран көлік дәлізін, порт, инвестицияны дамытуды жеделдетуге келісті
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Иран Ислам Республикасы Жол және қаланы дамыту министрі Фарзане Садек бастаған делегациямен екіжақты кездесу өткізді.
Тараптар Иран президентінің 2025 жылғы желтоқсандағы Қазақстанға ресми сапары барысында мемлекет басшылары қол жеткізген уағдаластықты іске асыруды, «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін дамытуды, порт инфрақұрылымын кеңейтуді, өзара сауда көлемін ұлғайтып, екі ел арасындағы көлік-логистикалық байланысты жетілдіруді талқылады.
Кездесу қорытындысында тараптар жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықты іске асыруды тездетіп, инвестор тарту жұмысын жедел үйлестіруді қамтамасыз ету мен көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамытуды жандандыру ниетін растады.
Ең оқылған:
- Енді аулада көлікті кез келген жерге қоя алмайсыз: 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- "Аяғы шайналып кетті": Қызылордада аттракционға барған жігіт ауыр жарақат алды
- Найзағай, бұршақ және аптап ыстық: 16 облыста ескерту жарияланды
- БҚО-да үш көлік соқтығысып, екі әйел көз жұмды
- Қазақстанда ЖИ инфрақұрылымына $10 млрд инвестиция салынады