Қазақстан кофе сатып алудан рекорд орнатты
2026 жылдың жарты жылында Қазақстанға 3,2 мың тонна кофе импортталды.
Қазақстанда кофе тұтыну мәдениеті жаңа белеске көтерілді. ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында елімізге рекордтық көлемде кофе әкелінген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Биылғы қаңтар-маусым айлары аралығында Қазақстанға шамамен 3,2 мың тонна кофе импортталды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 38%-ға көп. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бұл 2015 жылдан бері тіркелген абсолюттық көрсеткіш.
Өнім көлемімен бірге оған жұмсалған қаржы да айтарлықтай өскен. Жарты жыл ішінде еліміз кофе импортына 27,2 млн АҚШ долларын төледі. Бұл өткен жылдың алғашқы 6 айымен салыстырғанда 30%-ға артық.
Негізгі үлес кофенің қай түріне тиесілі?
Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, елімізге әкелінетін кофенің құрылымында мынадай ерекшеліктер байқалады:
- Қуырылмаған арабика алпы импортталған кофе салмағының шамамен 40%-ын құрайды. Бұл санаттың көлемі былтырғы деңгейде қалған.
- Қуырылған және ұнтақталған кофе түрлері бойынша айтарлықтай серпіліс бар. «Басқа да кофеинмен қуырылған кофе» санатындағы импорт 260 тоннадан 864 тоннаға дейін (3,3 есеге) өсті. Бұл дән түріндегі емес, ұнтақталған, еритін кофе мен капсулалық өнімдерге қатысты.
Экспорт төмендеп, ішкі сұраныс өсті
Қазақстан кофе өндірмейтіндіктен, ел ішіндегі тұтыну көлемін анықтау үшін сыртқы сауда балансына назар аударған жөн.
2026 жылы тек жарты жылда 3,2 мың тонна кофе ішкі айналымға кірсе, 2023 жылы дәл осындай көлем бүкіл 12 айдың қорытындысы бойынша әрең жиналған еді.
Қазақстан өнімді сыртқа да қайта экспорттайды, алайда биыл экспорт көлемі айтарлықтай төмендеген, жалпы импорттың бар-жоғы 5%-ын ғана құрады. Экспорттың азаюына байланысты шартты таза импорт (айырмасы) соңғы жылдардағы ең жоғары деңгейді көрсетіп отыр, - дейді Ұлттық статистика бюросы.
Бұл әкелінген өнімнің басым бөлігі ішкі нарықта, оның ішінде отандық кофейнялар мен бөлшек саудада толығымен тұтынылатынын дәлелдейді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда 9,1 мың тонна шай және кофе өндірілгенін айттық. Алматы қаласы елімізде шай өндіруден көш бастап тұр.
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