Қазақстан бидай импортына қайтадан шектеу енгізбек
Теміржол арқылы бидайды құс фабрикалары, ұн тарту кәсіпорындары, лицензияланған элеваторлар және «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы импорттай алады.
Бүгiн 2026, 07:39
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:39Бүгiн 2026, 07:39
93Фото: pixabay
Қазақстан шетелден бидай әкелуге қайтадан шектеу енгізуді жоспарлап отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің тиісті бұйрық жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланды.
Құжатқа сәйкес, бидайды автомобиль, теміржол және су көлігі арқылы импорттауға алты ай мерзімге тыйым салу ұсынылған.
Шектеу Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден, сондай-ақ басқа елдерден жеткізілетін бидайға да қатысты болады.
Сонымен қатар бірқатар ерекшеліктер қарастырылған. Теміржол арқылы бидайды құс фабрикалары, ұн тарту кәсіпорындары, лицензияланған элеваторлар және «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы импорттай алады.
Ең оқылған:
- Найзағай, бұршақ және аптап ыстық: 16 облыста ескерту жарияланды
- БҚО-да үш көлік соқтығысып, екі әйел көз жұмды
- Алакөлде қауіпті жағдайға тап болған төрт демалушы құтқарылды
- Оқу-жаттығуда граната жарылды: Полицейлер жайлы тың мәлімет шықты
- 5 пәтер, 6 коттедж, 11 люкс көлік: Полиция Kizdar.net ұйымдастырушыларынан қандай мүлік табылғанын айтты