Белградта қазақстандық қыз қайтыс болды: СІМ жағдайды бақылауға алды
Қазақстанның СІМ Сербиядағы отандасымыздың қаза болу мән-жайын анықтауда
ҚР Сыртқы істер министрлігі Сербияда отандасымыздың қаза болуының мән-жайын анықтап жатыр. Трагедия Белградта болған. Туыстарының айтуынша, бойжеткен тұрғын үйдің алтыншы қабатынан құлап кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиғадан кейін Threads әлеуметтік желісінде марқұмның әкесінің бейнеүндеуі жарияланды. Ер адам болған жайтты кеңінен таратуға шақырып, отбасының қызының өліміне қатысты мән-жайлар бойынша сұрақтары бар екенін мәлімдеді.
Туыстары тергеу жүргізуді сұрайды
Бойжеткеннің әкесі оқиғаның ықтимал мән-жайларын өз бетінше зерттеп жатқанын айтып, қандай да бір ақпараты бар барша жұрттан хабарласуды өтінді.
«Қазір мен Влад есімді мына жігіттің парақшасын таптым. Оның парақшасын кейінірек саламын. Бұл жігіттің бұған қатысы бар. Сондай-ақ қандай да бір украиналық қыздардың да қатысы бар сияқты. Жалпы, бұл жерде бір түрлі нәрсе болуы мүмкін. Егер бейжай қарамайтын азаматтар болса, хабарласыңыздар», – деді марқұмның әкесі жарияланған бейнежазбада.
Сонымен бірге, бұл сәтте туыстары алға тартқан нұсқалардың ресми растамасы жоқ.
ҚР СІМ жағдайды бақылауда ұстап отыр
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Қазақстан азаматының қаза тапқанын растап, оның отбасына көңіл айтты.
Ведомство Қазақстанның Сербиядағы Елшілігі оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін жергілікті құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесіп жатқанын хабарлады.
«Қазақстандық дипломаттар марқұмның туыстарымен тұрақты байланыста, оларға жан-жақты консулдық-құқықтық қолдау көрсетіп жатыр. Мәселе министрліктің бақылауында», – деп хабарлады ҚР СІМ.
Бойжеткеннің өлімінің ресми себептері мен мән-жайы әлі жарияланған жоқ. Тергеу жалғасуда.
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