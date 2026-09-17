Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Премьер-министріне жеделхат жолдады

17 Қыркүйек 2026, 17:00
АВТОР
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Ақорда 17 Қыркүйек 2026, 17:00
17 Қыркүйек 2026, 17:00
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне жеделхат жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президент Үндістанның Премьер-министрі Нарендра Модидің туған күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің тегеурінді әрі парасатты басшылығымен Үндістан экономикалық өсім, орнықты даму және ғылыми-техникалық әлеует тұрғысынан жаһандық көшбасшылардың бірі ретінде позициясын нығайтып келе жатқанын атап өтті.

Мемлекет басшысы Нью-Делиде өткен БРИКС саммиті барысында көрсетілген сый-құрмет пен қонақжайлық үшін Үндістан Үкіметінің жетекшісіне ризашылығын білдірді.

Сондай-ақ Нарендра Модимен екіжақты кездесу нәтижелі болғанына назар аударып, оны Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрдің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі.

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