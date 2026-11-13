Қар үстіндегі іздер: Күз бен қыс тоғысқан Астана
Қар атысқан жастар, ақ ұлпа көмкерген көшелер, жұқа мұз үстіндегі шағалалар. Бүгін Астанада жауған қар қала көрінісіне қыс бояуын қосты. BAQ.KZ тілшісі елорданың қарлы сәттерін кадрға түсірді.
Қарашада күз бен қыстың көрінісін қатар кездестіруге болады. Ағаш түбіндегі сарғайған жапырақтарды қар басып, жасыл шыршалардың айналасы ағара бастаған. Бір тұста жердің түсі әлі көрініп жатса, енді бір жерде аяқкиімнің ізі анық түсетіндей қар жиналған.
Қар арасынан көрінген қала сұлбасы да өзгеше. Алыстағы ғимараттар бұлдырап, көшенің арғы беті ақшыл реңкке енген. Әдетте көзге бірден түсетін сәулет нысандарының өзі бүгін көмескі көрінеді.
Қар атысуға себеп табылды
Қарға бәрінен бұрын қуанатын балалар дейміз. Бірақ мына кадрлардан жастардың да сол көңіл күйден алыс емес екенін байқауға болады. Бірі қар лақтыруға ыңғайланса, екіншісі одан жалтарып жүр. Күнделікті жол үсті шағын ойын алаңына айналған.
Осындай суреттер қарлы күннің көңілді көрінісін жеткізеді.
Қаланың тіршілігі жалғасып жатыр
Ал жаяу жүргіншілер өткелінде жұрт өз бағытымен кетіп барады. Қалың киінген тұрғындар, басына капюшон киген жастар – қарашадағы Астананың күнделікті көрінісі.
Қарлы күні велосипедпен жүрген адам да объективке түсті. Айналаны ақ ұлпа жапқанымен, қаладағы қозғалыс тоқтаған жоқ.
Көпір үстінде жалғыз тұрған адам, қоршау бойымен созылған соқпақ, алыстағы ғимараттар… Бұл кадрларда қаланың тыныштау тұстары көрінеді. Қар басқан жолдағы әр із осы жерден біреудің жүріп өткенін аңғартады.
Су бетіне мұз түсе бастаған
Су айдынының бетінде де маусымның ауысқаны байқалады. Жұқа мұз бен ашық судың шекарасы ирек сызықтар жасап тұр. Оның үстінде жалғыз шағала жүр.
Жақыннан түсірілген кадрда құстың өзі анық көрінсе, алыстан алынған суретте ол кеңістіктегі кішкентай ақ нүктедей ғана. Сұрғылт мұз бен ақ қардың арасындағы осы бір көрініс назар аудартады.
Алаңдағы көгершіндер де күнделікті мекенінде. Бір жерде қар жұқалау, енді бір тұста төсемтастың беті ашық жатыр. Құстар сол маңға топтасқан.
Қарға түскен қаланың қолтаңбасы
Бос орындықтың үстін жұқа қар жапқан. Жанындағы бұталарда күздің қоңыр түсі сақталыпты. Бір кадрдың өзінде екі мезгілдің белгісі қатар тұр.
Ал аяқ астына қарасаңыз, қар үстіндегі сан түрлі ізді байқайсыз. Бірі анық, бірі көмескі. Жол бойымен созылған осы іздер қарлы қаланың тіршілігін сөзсіз-ақ көрсетеді.
Бүгінгі Астана осындай: бір тұста жастар қар атысып жүр, бір тұста жолаушылар жолдан өтіп барады, ал су бетінде шағала тұр. Қар осы көріністердің бәрін бір түске біріктіргенімен, әр кадрдың өз оқиғасы бар.
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