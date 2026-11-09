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  • Қар аралас жаңбыр және көктайғақ: Алдағы күндері ауа райы қалай өзгереді?

Қар аралас жаңбыр және көктайғақ: Алдағы күндері ауа райы қалай өзгереді?

2026 жылғы 10–12 қарашаға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы жарияланды.

9 Қараша 2026, 15:06
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 9 Қараша 2026, 15:06
9 Қараша 2026, 15:06
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Алдағы үш тәулікте республиканың басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады деп болжанады.

Жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын, кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Көктайғақ құбылыстары болжанады. Тек еліміздің батысында 11-12 қараша күндері жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі, түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман болуы мүмкін, - деп жазылған Қазгидромет болжамында. 

Сондай-ақ, синоптиктер ауа температурасының негізгі фоны күндіз еліміздің батысында +3…+12°С, солтүстік-батысында 0…+8°С, солтүстігінде, шығысында және орталығында −3…+5°С, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында +2…+10°С болатынын хабарлады. 

Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады

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