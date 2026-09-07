«Табиғи талант пен еңбекқорлық»: Президент халық жазушысын мерейтойымен құттықтады
Президент халық жазушысына жеделхат жолдап, оның шығармашылық жолы мен ел журналистикасындағы еңбегіне жоғары баға берді.
Мемлекет басшысы Қазақстанның халық жазушысы Валерий Михайловқа құттықтау жеделхатын жолдады.
Қасым-Жомарт Тоқаев ақын, журналист, Қазақстанның халық жазушысы Валерий Михайловты 80 жылдық мерейтойымен құттықтады.
Табиғи талантыңыз бен еңбекқорлығыңыздың арқасында шығармашылық жолыңызда ерен табысқа қол жеткіздіңіз. Ұзақ жылдар бойы еліміздің беделді басылымдарында жемісті еңбек етіп, «Казахстанская правда» газеті мен «Простор» журналын басқардыңыз. Адамгершілігі мол әрі өмірлік ұстанымдарынан айнымаған тұлға ретінде қаламгерлер арасында және қоғамда үлкен құрметке бөлендіңіз, – деп жазылған жеделхатта.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Валерий Михайловтың бірнеше буын оқырман қызыға оқитын шығармалары төл әдеби қазынамыздың бір бөлшегі ретінде лайықты бағаға ие болғанына назар аударды.
Еске салсақ, бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жазушы, ақын әрі публицист Валерий Михайловты І дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды. Мемлекеттік награда оған отандық әдебиеттің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін берілді.