Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасады
Оқу-жаттығуға дайындық және оны өткізу кезеңінде, яғни, 7-30 қыркүйек аралығында Алматы және Жамбыл облыстары, сондай-ақ Жетісу облысының аумағында әскери техника мен жеке құрамның жоспарлы қозғалысы жүзеге асырылады.
Қорғаныс министрлігі ел тұрғындарына алдағы күндері Алматы және Жамбыл облыстары, сондай-ақ Жетісу облысының аумағында әскери техника қозғалысы байқалатынын ескертті. Бұл Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) "Шеп-2026" бірлескен оқу-жаттығуымен байланысты.
Ведомство мәліметінше, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) "Шеп-2026" бірлескен оқу-жаттығуы 12-19 қыркүйек аралығында Жетісу облысындағы "Көктал" полигонында өтеді.
Оқу-жаттығуға дайындық және оны өткізу кезеңінде, яғни, 7-30 қыркүйек аралығында Алматы және Жамбыл облыстары, сондай-ақ Жетісу облысының аумағында әскери техника мен жеке құрамның жоспарлы қозғалысы жүзеге асырылады.
Оқу-жаттығу барысында далалық сабақтар өткізіліп, оның аясында марш дайындығы, бөлімшелерді басқару және қойылған міндеттерді орындау пысықталады.
Іс-шаралар ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің жауынгерлік даярлық бойынша бекітілген жоспарларына сәйкес жүргізіледі.
Ведомство өкілдері "Шеп" оқу-жаттығуы тұрақты негізде Ұйымға мүше мемлекеттердің аумағында кезекпен өтетінін атап өтті.
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