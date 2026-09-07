Тоқаев Валерий Михайловты жоғары мемлекеттік наградамен марапаттады
Белгілі қаламгерге І дәрежелі «Барыс» ордені табысталды. Марапаттың артында жазушының әдебиетке сіңірген айрықша еңбегі тұр.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жазушы, ақын әрі публицист Валерий Михайловты І дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды. Мемлекеттік награда оған отандық әдебиеттің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін берілді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Валерий Михайлов 1946 жылғы 7 қыркүйекте Қарағанды қаласында туған. Биыл ол 80 жасқа толып отыр. Жазушы Қазақ политехникалық институтының геофизика факультетін тәмамдаған. Кейін журналистика саласында еңбек етіп, республикалық басылымдарда қызмет атқарды. 1997 жылдан бастап «Казахстанская правда» газетінің бас редакторы болды. Ал 2003 жылдан бері «Простор» әдеби-көркем журналының бас редакторы қызметін атқарып келеді.
Михайлов – 20-дан астам поэзиялық және прозалық кітаптың авторы. Оның шығармалары Қазақстанда ғана емес, шетелде де жарық көрген. Ақынның өлеңдері бірқатар еуропалық және азиялық тілдерге аударылып, халықаралық поэзиялық антологияларға енген.
Жазушының шығармашылығындағы елеулі еңбектердің бірі – «Хроника великого джута» деректі-публицистикалық повесі. Кітапта қазақ халқының тарихындағы ашаршылық кезеңінің қасіреті мен сол дәуірдегі адам тағдыры баяндалады. Шығарма бірнеше рет қайта басылып, қазақ, неміс және ағылшын тілдеріне аударылған.
Сонымен қатар Валерий Михайлов қазақ қаламгерлерінің шығармаларын орыс тіліне аударуға да үлес қосқан. Оның аударған авторлары қатарында Дулат Досжанов пен Баққожа Мұқай секілді жазушылар бар.
Ол – халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, сондай-ақ бұған дейін «Парасат» орденімен марапатталған. 2026 жылғы 5 қыркүйекте «Казахстанская правда» басылымы Михайловтың бұған дейін ІІ дәрежелі «Барыс» орденінің кавалері болғанын жазды.
Айта кетейік, Қазақстан заңнамасына сәйкес, «Барыс» ордені үш дәрежеден тұрады, оның І дәрежесі – орденнің ең жоғары дәрежесі. Бұл награда мемлекеттілік пен егемендікті нығайтуға, қоғамның бірлігіне, сондай-ақ мемлекеттік, өндірістік, ғылыми, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық қызметке қосқан айрықша үлесі үшін беріледі.
Осылайша, Валерий Михайлов «Барыс» орденінің ІІ дәрежесінен кейін ең жоғары – І дәрежелі наградасына ие болды.