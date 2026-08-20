Президент Мажарстан Премьер-министріне жеделхат жолдады

20 Тамыз 2026, 11:01
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 20 Тамыз 2026, 11:01
20 Тамыз 2026, 11:01
90
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Мажарстан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Петер Мадьяр мен оның отандастарын ұлттық мереке – Әулие Иштван күнімен құттықтады.

– Мажарстанның бай мәдени мұрасынан бастау алатын бұл айтулы мейрам ұлт бірлігі мен ынтымағының жарқын белгісі, мажар халқының мақтанышы саналады, – деп жазылған жеделхатта.

Президент қазақ-мажар стратегиялық серіктестігін көптеген бағытта нығайта түсуге әрдайым бейіл екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Мадьярдың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас мажар халқына бақ-береке тіледі.

Ең оқылған:

Наверх