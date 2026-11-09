Популизм бе, әлде халықтың қамын ойлау ма? Нақты шешім мен әдемі уәдені қалай ажыратуға болады?
Жалақыны көтеру, бағаны төмендету, баспананы қолжетімді ету және әлеуметтік төлемдерді көбейту. Мұндай бастамалар халықтың әл-ауқатына тікелей әсер ететіндіктен, қоғамның назарын аударады. Алайда тартымды уәделердің артында бюджет шығындары, экономикалық есеп-қисап пен ұзақмерзімді міндеттемелер тұр. Негізді шешімді популизмнен қалай ажыратуға болады? Қазақстандықтар шенеуніктердің мәлімдемелерін қандай өлшемдерге сүйеніп бағалай алады? Бұл сұрақтарға BAQ.KZ тілшісі жауап іздеді.
Халықтың қамын ойлау мен популизмнің арасы қай жерде ажырайды?
Мемлекеттік басқарудың міндеті – қоғамдағы мәселелерді шешу және халықтың өмір сапасын жақсартуға жағдай жасау. Алайда бастаманың көпшілікке ұнауы оның тиімді болатынына кепілдік бермейді.
Саясаттануда популизм халық пен саяси элитаны бір-біріне қарсы қоюмен байланыстырылады. Ал қоғамдық пікірталаста бұл ұғым көбіне есеп-қисабы мен нақты іске асыру тетігі көрсетілмеген дабыралы уәделерге қатысты қолданылады.
Дегенмен жәрдемақыны көбейтуді, жеңілдік беруді немесе әлеуметтік нысандар салуды бірден популизмге жатқызуға болмайды. Мұндай шаралар экономикалық тұрғыдан негізді әрі халыққа қажет болуы мүмкін.
Негізгі айырмашылық шешімнің қаншалықты мұқият әзірленгеніне, оған қаржы қарастырылғанына және нәтижесін бағалау мүмкіндігіне байланысты.
Жалақыны көтеру неге есеп-қисапты қажет етеді?
Халықтың табысын арттыру әлеуметтік саясаттың басты міндеттерінің бірі болып қала береді. Жалақыны көтеру жұмысшылардың да, жұмыс берушілердің де мүддесіне әсер етеді.
Мемлекет ең төменгі жалақыны едәуір көтерді делік. Бұл азаматтардың бір бөлігінің табысын арттырады. Сонымен бірге кәсіпорындардың шығыны көбейеді.
Кәсіпорындардың бұған қалай бейімделетіні еңбек өнімділігіне, қаржылық мүмкіндігіне және нарықтағы жағдайға байланысты. Кейбір компаниялар елеулі өзгеріссіз бейімделе алса, басқаларына шығындарын немесе жұмысқа қабылдау шарттарын қайта қарауға тура келеді.
Ең төменгі жалақының өсуі жұмыс орындарының қысқаруына міндетті түрде әкелмейді. Оның салдары өзгерістің ауқымы мен экономикалық жағдайға байланысты.
Мұндай шараның тиімділігін көрсететін басты өлшем – инфляцияны ескергендегі халықтың нақты табысының өсуі.
Бағаны бір шешіммен төмендетуге бола ма?
Азық-түлік бағасы қазақстандық отбасылар үшін өзекті мәселе болып қала береді. Бағаны шектеу тұтынушыны қорғаудың жедел жолы болып көрінуі мүмкін. Алайда тауардың бағасы оны өндіруге, тасымалдауға, сақтауға және жеткізуге кететін шығынға байланысты.
Белгіленген баға экономикалық тұрғыдан негізді деңгейден төмен болса, кейбір жеткізушілер сатылым көлемін қысқартуы мүмкін.
Белгілі бір жағдайда бағаны уақытша реттеу шарасы қолданылуы мүмкін. Оның тиімділігі нарықтағы ахуалға және қатар қабылданатын шараларға байланысты.
Бағаны тұрақты түрде төмендету үшін бәсекені дамыту, өндіріс көлемін ұлғайту және шығындарды азайту қажет. Бастаманы бағалағанда тауардың бағасымен бірге оның қолжетімділігін де ескерген жөн.
Қолжетімді ипотека және баспана бағасының өсуі
Жеңілдетілген тұрғын үй бағдарламалары баспана сатып алу мүмкіндігін кеңейтеді. Төмен пайыздық мөлшерлеме қарыз алушының шығынын азайтады. Алайда нарықта пәтер ұсынысы шектеулі болса, сұраныстың артуы бағаға әсер етуі мүмкін.
Соның салдарынан баспананың қымбаттауы жеңілдетілген ипотеканың пайдасын азайтуы ықтимал.
Тұрғын үй саясатының тиімділігін бағалағанда берілген несие санымен бірге баспана бағасының халық табысына арақатынасын, отбасылардың борыш жүктемесін және құрылыс көлемін ескеру керек.
Игерілген миллиардтар неге нәтижеге кепілдік бермейді?
Мемлекеттік органдардың есептерінде бөлінген қаражат көлемі мен салынған нысандар саны жиі көрсетіледі. Бұл көрсеткіштер атқарылған жұмысты сипаттайды, бірақ оның қоғамға қаншалықты пайда әкелгенін әрдайым көрсете бермейді.
Мектеп салу оқушы орнының тапшылығын азайтып, оқу жағдайын жақсартуға ықпал етуі керек. Жаңа аурухана ашылғанда оны медицина мамандарымен және қажетті жабдықпен қамтамасыз етіп, тиісті қызметтерді жолға қою қажет.
Осы тәсілді жұмыспен қамту бағдарламаларына да қолдануға болады. Мыңдаған жұмыс орны ашылғаны туралы мәлімдемені сол орындардағы жалақы деңгейімен, адамдардың қанша уақыт жұмыспен қамтылғанымен және кәсіпорындардың тұрақтылығымен салыстыра бағалау қажет.
Мемлекеттік шығынның нәтижелілігін бағалауда қаржы көлемімен бірге іс жүзінде қандай өзгеріс болғанын ескеру қажет.
Субсидия қашан тұрақты шығынға айналады?
Кәсіпорындарға көрсетілетін мемлекеттік қолдау өндірісті жаңғыртуға, жаңа технологияларды дамытуға және еңбек өнімділігін арттыруға ықпал етуі мүмкін.
Субсидия берілгенде нақты мақсат қойылып, нәтиже бағалануы керек.
Бюджет қаражаты кәсіпорынды дамытуға жұмсалса, қандай экономикалық көрсеткіштер жақсаруға тиіс екенін алдын ала айқындау маңызды. Қаржы негізінен ағымдағы шығындарды жабуға кетіп, қойылған мақсаттарға қол жетпесе, кәсіпорын мемлекеттік қолдауға ұзақ уақыт тәуелді болып қалуы мүмкін.
Субсидияның тиімділігі оның қандай шартпен, қанша мерзімге берілгеніне және қол жеткізілген нәтижені бағалау мүмкіндігіне байланысты.
Қазақстандықтар шенеуніктердің уәделерін қалай тексере алады?
Жарияланған бастаманы бағалауға бес негізгі өлшем көмектеседі.
Нақтылық. Мәлімдемеде міндеттер, орындалу мерзімі және күтілетін нәтиже көрсетілуі керек.
Қаржыландыру. Бастама қандай қаражат есебінен іске асатыны және алдағы уақытта қандай шығын туындайтыны түсінікті болуы қажет.
Жауапкершілік. Міндеттемелердің орындалуына қай мемлекеттік орган жауап беретіні белгілі болуы керек.
Салдары. Шешімнің халыққа, бизнеске және мемлекеттік бюджетке ықтимал әсерін ескерген жөн.
Нәтижелілік. Атқарылған іс-шаралар туралы есеппен бірге қол жеткізілген нәтижені растайтын өлшенетін көрсеткіштер қажет.
Көпшілік алдында сөйлегенде егжей-тегжейлі есеп-қисаптың айтылмауы ұсынысты негізсіз деуге жеткіліксіз. Қажетті ақпарат бюджет құжаттарында, нормативтік құқықтық актілердің жобаларында және мемлекеттік бағдарламаларда болуы мүмкін.
Қоғамдық бақылау неге маңызды?
Ақпараттың ашық болуы азаматтарға берілген уәделерді нақты нәтижемен салыстыруға мүмкіндік береді.
Жол салуда жұмыстың аяқталу мерзімі, қозғалыс қауіпсіздігі және жол жабынының сапасы маңызды. Сумен жабдықтау жүйесін жаңғыртқанда судың тұрақты берілуі мен су шығынының азаюы ескеріледі. Ал әлеуметтік бағдарламаларды бағалағанда көмектің қолжетімділігіне және оны алған адамдардың жағдайы қалай өзгергеніне мән беріледі.
Мемлекеттік басқарудың халықаралық тәжірибесінде де бюджетке қатысты шешімдердің ашықтығына, шығындардың тиімділігін бағалауға және қоғамның қатысуына мән беріледі.
Жауапты басқару жұмыстың неге кешіккенін түсіндіруге, тиімсіз шараларды қайта қарауға және нәтижелер туралы шынайы ақпарат беруге дайын болуды талап етеді.
Нақты шешім әдемі уәдеден несімен ерекшеленеді?
Көпшілік қолдаған бастама қажет әрі экономикалық тұрғыдан негізді болуы мүмкін. Алайда қомақты қаржы мен кең қоғамдық қолдау да қойылған мақсатқа жетуге кепілдік бермейді.
Бір уәденің орындалмай қалуы да оның популистік ниетпен берілгенін дәлелдемейді. Әділ баға беру үшін шешімнің қандай жағдайда қабылданғанын және бастапқы жоспардың не себепті өзгергенін ескеру қажет.
Негізгі өлшемдер – шешімнің негізділігі, қаржылық тұрақтылығы, белгіленген мерзімде орындалу мүмкіндігі және нәтижесін тексеру мүмкіндігі.
Азаматтар үшін ең маңыздысы – баспананың қолжетімділігі, медициналық көмектің сапасы, табыс деңгейі және инфрақұрылымның жағдайы іс жүзінде қалай өзгергені. Жарияланған бағдарламалардың саны мен уәде етілген қаржы көлемі бұл өзгерістерді өздігінен көрсетпейді.
Нақты нәтижеге қарап, мемлекеттік шешімдердің қоғам қажеттілігіне қаншалықты сай келетінін бағалауға болады.
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