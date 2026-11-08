Алматыда тауда қалып қойған екі турист құтқарылды
Жас жігіттер медициналық көмекке мұқтаж болмаған.
8 Қараша 2026, 07:49
БӨЛІСУ
8 Қараша 2026, 07:498 Қараша 2026, 07:49
40Фото: Скриншот
Алматы облысының Қарасай ауданында, Сәтбаев шыңының маңында 4317 метр биіктікте екі турист құтқарылды.
2006 жылы туған екі жас жігіт таңертең тауға шығып, төмен түсу кезінде өздігінен қозғала алмай қалған. Көмекке келген Алматы қаласы Мониторинг және жедел әрекет ету орталығының құтқарушылары оларға қажетті көмек көрсетіп, таудан аман-есен түсірді.
Жас жігіттер медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Кейін үйлеріне өз бетінше қайтқан.
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