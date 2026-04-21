Петропавлда мемлекеттен 2 млрд теңге жымқырған шенеунік қамауға алынды
Салынбаған көпір және жоғалған миллиардтар.
ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Петропавл қаласында автожол өтпежолын салуға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде.
2023 жылдың тамыз айында Петропавл қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «БУКА» ЖШС арасында жалпы құны 5,4 млрд теңгеге автожол өтпежолын салу туралы келісімшарт жасалған.
Шартты орындау барысында мердігер ұйым тарапынан жұмыс кестесінен жүйелі түрде кешігуге жол берілген.
Тергеу амалдарына сай, мердігер ұйымның директоры тапсырыс беруші тараптың лауазымды тұлғаларымен сөзбайласа отырып, нақты орындалған жұмыс көлемі туралы жалған мәліметтер көрсетілген актілерді рәсімдеуді және қол қоюды ұйымдастырған. Осы құжаттардың негізінде мердігер ұйымның шотына бюджет қаражаты негізсіз аударылған. Заңсыз әрекеттердің салдарынан мемлекетке 2 млрд теңгеден астам залал келтірілген. Соттың санкциясымен жалпы құны 270 млн теңгеден асатын 24 автокөлік пен арнайы техникаға тыйым салынды, - деп хабарлады ҚМА ресми өкілі Ернар Тайжан.
Күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Тергеп-тексеру жалғасуда.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Ең оқылған:
- Әлемде: Ормуз бұғазындағы шиеленіс, супер-роботтар, ядролық қаруды талқылаған Анталия форумы
- Қазақстан күнтізбесінде жаңа мереке пайда болады
- АҚШ-тың Луизиана штатында жаппай атыс болып, 8 бала қаза тапты
- Қазақстанда отбасын не бұзады? Сарапшы ажырасудың негізгі себептерін атады
- АҚШ Ормуз бұғазын миналардан тазарту үшін дрондарды қолданбақ