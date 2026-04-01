Пентагон: АҚШ Иранмен әскери қақтығысқа шамамен 25 млрд доллар жұмсады
Пентагон өкілі бұл мәселе бойынша түпкілікті есеп әлі жасалмағанын да атап өтті.
Бүгiн 2026, 01:29
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
66Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
АҚШ Иранға қарсы жүргізіліп жатқан әскери операцияға осы уақытқа дейін шамамен 25 миллиард доллар қаржы жұмсаған. Бұл туралы Пентагон өкілдері Конгресс Өкілдер палатасының Қарулы күштер комитетіндегі тыңдауда мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Американдық соғыс министрінің қаржы жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Жюль Херсттің айтуынша, аталған қаражаттың негізгі бөлігі әскери оқ-дәрілер мен операциялық шығындарға бағытталған.
«Бүгінгі күнге дейін “Эпикалық Қаһар” операциясына шамамен 25 миллиард доллар жұмсалды. Бұл шығынның басым бөлігі оқ-дәрілерге тиесілі», – деді ол.
Херсттің сөзінше, қазіргі есептеулер алдын ала сипатқа ие, ал алдағы уақытта Ақ үй операцияның нақты құнын толық бағалап, Конгреске қосымша қаржы бөлу туралы өтініш жолдауы мүмкін.
Пентагон өкілі бұл мәселе бойынша түпкілікті есеп әлі жасалмағанын да атап өтті.
Ең оқылған:
- Алматы-Ақтөбе пойызында қайғылы жағдай: 60 жастағы жолаушы көз жұмды
- "Мұғалімдер қайтадан құл болады": Ұстаздар мектеп бюджетінің ауданға өтуінің қаупін айтты
- "4 сағат үйінді астында жатқан": Абай облысында зардап шеккен кеншінің жағдайы белгілі болды
- Әскери саладағы жеңілдіктер мен төлемдер: Сыйақы, жалақы, 425 000 теңгеге дейінгі материалдық көмек
- Түркістан облысында атасы немересін зорлады деген іс бойынша тергеу басталды