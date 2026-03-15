Парапланмен ұшып келді: Өскеменде экстремал референдумда дауыс берді

Экстремал спортшы өз таңдауын жасады.

Бүгiн 2026, 13:21
113

Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында ерекше оқиға болды. Парапланер спортымен айналысатын Николай республикалық референдумда дауыс беру үшін сайлау учаскесіне парапланмен келді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Экстремал спортты жанына серік еткен азамат №42 мектепте орналасқан референдум учаскесіне қонып, өз таңдауын жасады.

Оның айтуынша, референдумға қатысу – әрбір азаматтың ел болашағына бейжай қарамайтынын көрсететін маңызды қадам.

 

 
 
 
 
 
