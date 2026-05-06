Өскемендегі жарылыс: Кінәлілер қанша жылға сотталуы мүмкін?
Қазцинктегі жарылысқа қатысты тергеу басталып, қылмыстық іс қозғалды.
Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Мәжіліс кулуарында «Қазцинк» кәсіпорнындағы жарылысқа қатысты тергеу барысы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта арнайы жедел-тергеу тобы құрылып, оқиға жан-жақты зерттеліп жатыр. Топты Төтенше жағдайлар министрлігі басқарып отыр.
Қазіргі таңда тергеу жүргізіліп жатыр. Қылмыстық іс Қылмыстық кодекстің 156-бабының 4-бөлігі бойынша тіркелді. Бұл бап 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады, – деді Әділов.
Вице-министрдің сөзінше, тергеу аясында 10-нан астам сот сараптамасы тағайындалған. Соның ішінде ең маңыздысы – жарылыстың нақты себебін анықтау.
Қазіргі таңда екі негізгі нұсқа қарастырылып отыр:
– өндірістік (технологиялық) процестің бұзылуы;
– адам факторы, яғни еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы.
Бұл бағытта Өнеркәсіп министрлігінің мамандары да жұмыс істеп жатыр. Сараптамалардың қорытындысы тергеудің әрі қарайғы бағытын анықтайды, – деді ол.
Әділовтың айтуынша, әзірге нақты күдіктілер анықталмаған. Тергеу енді басталғандықтан, қорытынды жасауға әлі ерте.
Еске сала кетейік, 5 мамыр күні таңертең Өскемендегі кәсіпорын аумағында жарылыс болып, өрт шыққанын жаздық.
Өскемендегі «Қазцинк» ЖШС аумағында болған өрт оқшауланды. Құтқарушылар өртті толық сөндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, 4 адам ауруханаға жеткізілген.
Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Өскемен қаласындағы өндірістік нысанда болған жарылысқа байланысты жауапты органдарға нақты тапсырмалар жүктеді.
Өскемендегі «Қазцинк» аумағындағы өрттен кейін іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Бұған дейін ІІМ басшысының орынбасары Санжар Әділов Мәжіліс кулуарында "Өскемендегі жарылысқа байланысты тұрғындарға өтемақы төлене ме?" деген сауалға қатысты мәлімдеме жасады.
