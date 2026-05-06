Өскемендегі жарылыс: Кінәлілер қанша жылға сотталуы мүмкін?

Қазцинктегі жарылысқа қатысты тергеу басталып, қылмыстық іс қозғалды.

Бүгiн 2026, 12:40
Фото: видеодан алынған кадр
Фото: видеодан алынған кадр

Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Мәжіліс кулуарында «Қазцинк» кәсіпорнындағы жарылысқа қатысты тергеу барысы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды  BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта арнайы жедел-тергеу тобы құрылып, оқиға жан-жақты зерттеліп жатыр. Топты Төтенше жағдайлар министрлігі басқарып отыр.

Қазіргі таңда тергеу жүргізіліп жатыр. Қылмыстық іс Қылмыстық кодекстің 156-бабының 4-бөлігі бойынша тіркелді. Бұл бап 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады, – деді Әділов.

Вице-министрдің сөзінше, тергеу аясында 10-нан астам сот сараптамасы тағайындалған. Соның ішінде ең маңыздысы – жарылыстың нақты себебін анықтау.

Қазіргі таңда екі негізгі нұсқа қарастырылып отыр:
– өндірістік (технологиялық) процестің бұзылуы;
– адам факторы, яғни еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы.

Бұл бағытта Өнеркәсіп министрлігінің мамандары да жұмыс істеп жатыр. Сараптамалардың қорытындысы тергеудің әрі қарайғы бағытын анықтайды, – деді ол.

Әділовтың айтуынша, әзірге нақты күдіктілер анықталмаған. Тергеу енді басталғандықтан, қорытынды жасауға әлі ерте.

Еске сала кетейік, 5 мамыр күні таңертең Өскемендегі кәсіпорын аумағында жарылыс болып, өрт шыққанын жаздық.

Өскемендегі «Қазцинк» ЖШС аумағында болған өрт оқшауланды. Құтқарушылар өртті толық сөндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, 4 адам ауруханаға жеткізілген. 

Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Өскемен қаласындағы өндірістік нысанда болған жарылысқа байланысты жауапты органдарға нақты тапсырмалар жүктеді. 

Өскемендегі «Қазцинк» аумағындағы өрттен кейін іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. 

Бұған дейін ІІМ басшысының орынбасары Санжар Әділов Мәжіліс кулуарында "Өскемендегі жарылысқа байланысты тұрғындарға өтемақы төлене ме?" деген сауалға қатысты мәлімдеме жасады.

