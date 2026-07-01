ОСК: Құрылтай сайлауында сайлау қорларының лимиттері ұлғайтылды
Қазақстанда Құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын саяси партиялардың сайлау қорларының шекті мөлшері ұлғайтылды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының отырысында айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ұсынылған өзгерістерге сәйкес, саяси партияның сайлау қорындағы өз қаражатының ең жоғары көлемі 5 000 ең төменгі жалақыдан 15 000 ең төменгі жалақыға дейін ұлғайтылды.
Сондай-ақ ерікті қайырмалдықтардың шекті көлемі де артты. Ол 10 000 ең төменгі жалақыдан 30 000 ең төменгі жалақыға дейін көбейеді.
Бұдан бөлек, жекелеген қайырмалдық жасаушылар санаттары үшін де лимиттер ұлғайтылады. Жеке тұлғалар үшін ең жоғары мөлшер 100-ден 300 ең төменгі жалақыға дейін, ал заңды тұлғалар үшін 500-ден 1 500 ең төменгі жалақыға дейін артады.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, бұл өзгерістердің мақсаты – сайлау науқанын жүргізудің қаржылық мүмкіндіктерін кеңейту және сонымен бірге түсетін қаражат көздеріне бақылауды сақтау.
Еске салайық, бұған дейін ОСК Құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық жұмысын бастағаны хабарланды.
Сондай-ақ, ОСК 23 тамызға дейінгі жоспарды бекітті.
Сайлаушылар тізімін тексеру 7 тамыздан басталатыны айтылды.
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